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Казахстан остается последовательным сторонником превентивной дипломатии и разоружения – Глава государства
СОЧИ. КАЗИНФОРМ – Казахстан является сторонником честного посредничества в урегулировании региональных конфликтов и остается последовательным сторонником превентивной дипломатии и разоружения. Об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании XVI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
«Казахстан является сторонником честного посредничества в урегулировании региональных конфликтов. Например, в рамках Астанинского процесса прошли уже 13 раундов межсирийских переговоров, где положительная роль российской стороны абсолютно очевидна», - сказал Глава государства.
«Сирийский сюжет является элементом общей удручающей ситуации на Ближнем Востоке. Поэтому с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН я выразил готовность поддержать усилия по поиску жизнеспособных решений для этого региона, при этом исходя из международного ресурса Казахстана», - подчеркнул Президент.
«Мы уделяем пристальное внимание Афганистану и оказываем необходимую помощь. В последние месяцы ситуация там, к сожалению, серьезно ухудшилась. Надеемся, что межафганский процесс, при содействии всех заинтересованных сторон, принесет долгожданный мир этой стране», - сказал К. Токаев.
Президент также добавил, что Казахстан всегда был и остается последовательным сторонником превентивной дипломатии и разоружения.
Ранее сообщалось, что 3 октября Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина примет участие в пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в г. Сочи. Мероприятие посвящено обсуждению роли Востока в мировом политическом устройстве.
Пленарное заседание «Мировое устройство: взгляд с Востока» является основным мероприятием заседания, в котором принимают участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Король Иордании Абдалла II, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Филиппин Родриго Дутерте.
Участие в работе клуба «Валдай» в этом году принимают более 140 экспертов из 37 стран.
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