Казахстан опроверг информацию об остановке транзита нефти в Германию через Россию

Министерство энергетики Казахстана опровергло информацию об остановке транзита нефти в Германию через Россию из-за проблем с оплатой, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ранее в Reuters появилась информация, что Россия предупредила Казахстан об остановке транзита нефти в Германию с июня 2024 года из-за проблем с оплатой. Сообщается, что срок действия существующего сервисного контракта истекает 5 июня. Условия нового контракта и сумма денег, которую хотела получить Россия, не уточняются.

— В последние недели «Транснефть» сообщила казахстанским поставщикам, что польский государственный трубопроводный оператор PERN должен до июня оплатить услуги по измерению газа на своей базе в Адамово на польско-белорусской границе, согласно трем торговым источникам, — сообщает Reuters.

В Министерстве энергетики опровергли эту информацию.

— Данная информация не подтверждается, — заявил официальный представитель Министерства энергетики Шынгыс Ильясов.

Ранее в Минэнерго опровергли информацию о подготовке бензина для России.