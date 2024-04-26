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    20:20, 25 Апрель 2024 | GMT +6

    Казахстан опроверг информацию об остановке транзита нефти в Германию через Россию

    нефть
    Фото: Kazinform

    Министерство энергетики Казахстана опровергло информацию об остановке транзита нефти в Германию через Россию из-за проблем с оплатой, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ранее в Reuters появилась информация, что Россия предупредила Казахстан об остановке транзита нефти в Германию с июня 2024 года из-за проблем с оплатой. Сообщается, что срок действия существующего сервисного контракта истекает 5 июня. Условия нового контракта и сумма денег, которую хотела получить Россия, не уточняются.

    — В последние недели «Транснефть» сообщила казахстанским поставщикам, что польский государственный трубопроводный оператор PERN должен до июня оплатить услуги по измерению газа на своей базе в Адамово на польско-белорусской границе, согласно трем торговым источникам, — сообщает Reuters.

    В Министерстве энергетики опровергли эту информацию.

    — Данная информация не подтверждается, — заявил официальный представитель Министерства энергетики Шынгыс Ильясов.

    Ранее в Минэнерго опровергли информацию о подготовке бензина для России.

    Теги:
    Минэнерго РК Нефть Россия Германия
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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