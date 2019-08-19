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Казахстан оказывает под эгидой ООН помощь обездоленным – Президент РК

19 Августа 2019, 13:36
Казахстан оказывает под эгидой ООН помощь обездоленным – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан оказывает под эгидой ООН помощь обездоленным и попавшим в кризисные ситуации государствам и народам, заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня Всемирный день гуманитарной помощи. Государства-доноры, в том числе и Казахстан, оказывают под эгидой ООН помощь обездоленным и попавшим в кризисные ситуации государствам и народам. Это благородная деятельность, направленная на решение глобальных гуманитарных проблем», - написал К. Токаев в Twitter.

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