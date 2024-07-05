Казахстан официально принимает соглашение ВТО по рыболовным субсидиям

1 июля Постоянный представитель Казахстана при Всемирной торговой организации (ВТО) Асет Иргалиев вручил верительные грамоты и официальный документ, подтверждающий присоединение страны к Соглашению по рыболовным субсидиям, генеральному директору ВТО Нгози Оконджо-Ивеале, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВТО.

Генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеале отметила необходимость глобального сотрудничества в охране общей морской экосистемы.

- Приветствую принятие Казахстаном Соглашения по рыболовным субсидиям. Этот шаг демонстрирует приверженность Казахстана, даже будучи страной, не имеющей выхода к морю, ответственному управлению ресурсами рыболовства. Это подчеркивает необходимость глобального сотрудничества в охране общей морской экосистемы, от которой все мы зависим. Я восхищаюсь Казахстаном за этот шаг, который приближает нас к вступлению в силу этого Соглашения, - заявила Оконджо-Ивеала.

Постоянный представитель Казахстана при Всемирной торговой организации (ВТО) Асет Иргалиев подчеркнул, что Казахстан поддерживает глобальные усилия по борьбе с чрезмерным выловом рыб.

- Мы рады, что Казахстан может передать свой документ о принятии Соглашения ВТО по рыболовным субсидиям. Это подчеркивает нашу приверженность устойчивым методам рыболовства и сохранению морской экосистемы. Присоединившись к этому соглашению, Казахстан поддерживает глобальные усилия по борьбе с чрезмерным выловом рыб, а запрет субсидий, связанных с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) рыбным промыслом, является решающим. Более того, это способствует достижению Целей устойчивого развития ООН, которые необходимы для здоровья океанов, средств к существованию и продовольственной безопасности. Казахстан - страна, не имеющая выхода к морю, но поддерживает глобальные усилия ради будущего, - сказал Асет Иргалиев.

Казахстан стал 78-м участником договора.

Соглашение ВТО по рыболовным субсидиям – документ, устанавливающий запрет на субсидирование незаконного, несообщаемого и нерегулируемого (ННН) рыбного промысла, а также на деятельность в отношении переловленных рыбных запасов. Вступив в силу, данное Соглашение не только позволит восстановить морские биоресурсы, сохранить биоразнообразие, но и потенциально может внести значительный вклад в борьбу с изменением климата.