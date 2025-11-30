Казахстан объявил состав на чемпионат мира по боксу по версии IBA
Сборная Казахстана примет участие в так называемом чемпионате мира по боксу, который организует IBA — организация, не признанная Международным олимпийским комитетом, передает Kazinform.
Турнир от IBA пройдет с 3 по 13 декабря в Дубае. Организация установила 13 весовых категорий, а участников ожидают крупные денежные призы. Чемпионы получат по 300 тысяч долларов, серебряные призеры — по 150 тысяч долларов, бронзовые медалисты — по 75 тысяч долларов, четвертьфиналисты — по 10 тысяч долларов.
В составе казахстанской команды на чемпионате мира от организации IBA не будет победителей чемпионата мира, проведенного осенью 2025 года международной федерацией World Boxing, которая временно признанна Международным олимпийским комитетом и будет отвечать за боксерский турнир на Олимпийских играх-2028.
Однако казахстанская команда на первенстве от IBA усилена такими боксерами, как Темиртас Жусупов и Сакен Бибосынов: они становились чемпионами мира в 2021 году на первенстве от IBA в то время, когда еще не существовал World Boxing.
Полный состав сборной Казахстана на чемпионат мира IBA по боксу выглядит так:
- 48 кг
Темиртас Жусупов
- 51 кг
Даниял Сабит
- 54 кг
Сакен Бибосынов
- 57 кг
Оразбек Асылкулов
- 60 кг
Серик Темиржанов
- 63,5 кг
Ертуган Зейнуллинов
- 67 кг
Санатали Тольтаев
- 71 кг
Абылайхан Жусупов
- 75 кг
Сабыржан Аккалыков
- 81 кг
Ерасыл Жакпеков
- 86 кг
Даулет Толемисов
- 92 кг
Нурмагамед Юсупов
- +92 кг
Нурлан Сапарбай
Напомним, что новый президент Wold Boxing казахстанец Геннадий Головкин, отвечая на вопрос о том, можно ли боксерам выступать на чемпионатах мира и от World Boxing, и от IBA, говорил, что начал изучение юридической стороны - в какой позиции находится World Boxing. Он также заверил, что выступает всегда за спортсменов и будет делать все, чтобы им было лучше.