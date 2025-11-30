Казахстан объявил состав на чемпионат мира по боксу по версии IBA

Турнир от IBA пройдет с 3 по 13 декабря в Дубае. Организация установила 13 весовых категорий, а участников ожидают крупные денежные призы. Чемпионы получат по 300 тысяч долларов, серебряные призеры — по 150 тысяч долларов, бронзовые медалисты — по 75 тысяч долларов, четвертьфиналисты — по 10 тысяч долларов.

В составе казахстанской команды на чемпионате мира от организации IBA не будет победителей чемпионата мира, проведенного осенью 2025 года международной федерацией World Boxing, которая временно признанна Международным олимпийским комитетом и будет отвечать за боксерский турнир на Олимпийских играх-2028.

Однако казахстанская команда на первенстве от IBA усилена такими боксерами, как Темиртас Жусупов и Сакен Бибосынов: они становились чемпионами мира в 2021 году на первенстве от IBA в то время, когда еще не существовал World Boxing.

Полный состав сборной Казахстана на чемпионат мира IBA по боксу выглядит так:

48 кг

Темиртас Жусупов

Темиртас Жусупов 51 кг

Даниял Сабит

Даниял Сабит 54 кг

Сакен Бибосынов

Сакен Бибосынов 57 кг

Оразбек Асылкулов

Оразбек Асылкулов 60 кг

Серик Темиржанов

Серик Темиржанов 63,5 кг

Ертуган Зейнуллинов

Ертуган Зейнуллинов 67 кг

Санатали Тольтаев

Санатали Тольтаев 71 кг

Абылайхан Жусупов

Абылайхан Жусупов 75 кг

Сабыржан Аккалыков

Сабыржан Аккалыков 81 кг

Ерасыл Жакпеков

Ерасыл Жакпеков 86 кг

Даулет Толемисов

Даулет Толемисов 92 кг

Нурмагамед Юсупов

Нурмагамед Юсупов +92 кг

Нурлан Сапарбай

Напомним, что новый президент Wold Boxing казахстанец Геннадий Головкин, отвечая на вопрос о том, можно ли боксерам выступать на чемпионатах мира и от World Boxing, и от IBA, говорил, что начал изучение юридической стороны - в какой позиции находится World Boxing. Он также заверил, что выступает всегда за спортсменов и будет делать все, чтобы им было лучше.