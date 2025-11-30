РУ
    Казахстан объявил состав на чемпионат мира по боксу по версии IBA

    Сборная Казахстана примет участие в так называемом чемпионате мира по боксу, который организует IBA — организация, не признанная Международным олимпийским комитетом, передает Kazinform.

    Сакен Бибосынов
    Фото: НОК РК

    Турнир от IBA пройдет с 3 по 13 декабря в Дубае. Организация установила 13 весовых категорий, а участников ожидают крупные денежные призы. Чемпионы получат по 300 тысяч долларов, серебряные призеры — по 150 тысяч долларов, бронзовые медалисты — по 75 тысяч долларов, четвертьфиналисты — по 10 тысяч долларов.

    В составе казахстанской команды на чемпионате мира от организации IBA не будет победителей чемпионата мира, проведенного осенью 2025 года международной федерацией World Boxing, которая временно признанна Международным олимпийским комитетом и будет отвечать за боксерский турнир на Олимпийских играх-2028.

    Однако казахстанская команда на первенстве от IBA усилена такими боксерами, как Темиртас Жусупов и Сакен Бибосынов: они становились чемпионами мира в 2021 году на первенстве от IBA в то время, когда еще не существовал World Boxing.

    Полный состав сборной Казахстана на чемпионат мира IBA по боксу выглядит так:

    • 48 кг
      Темиртас Жусупов
    • 51 кг 
      Даниял Сабит
    • 54 кг 
      Сакен Бибосынов
    • 57 кг
      Оразбек Асылкулов
    • 60 кг 
      Серик Темиржанов
    • 63,5 кг
      Ертуган Зейнуллинов
    • 67 кг 
      Санатали Тольтаев
    • 71 кг 
      Абылайхан Жусупов
    • 75 кг 
      Сабыржан Аккалыков
    • 81 кг 
      Ерасыл Жакпеков
    • 86 кг 
      Даулет Толемисов
    • 92 кг 
      Нурмагамед Юсупов
    • +92 кг
      Нурлан Сапарбай

    Напомним, что новый президент Wold Boxing казахстанец Геннадий Головкин, отвечая на вопрос о том, можно ли боксерам выступать на чемпионатах мира и от World Boxing, и от IBA, говорил, что начал изучение юридической стороны - в какой позиции находится World Boxing. Он также заверил, что выступает всегда за спортсменов и будет делать все, чтобы им было лучше. 

