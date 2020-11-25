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Казахстан обладает достаточным запасом прочности – Касым-Жомарт Токаев

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
25 Ноября 2020, 11:26
Казахстан обладает достаточным запасом прочности – Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на ХХ съезде партии Nur Otan, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня весь мир вступает в эпоху глобальных перемен. Система международных отношений все больше погружается в состояние неопределенности и даже хаоса. Налицо кризис доверия. Глубочайшая за последние 100 лет рецессия отбросила мировую экономику на десятилетия назад», - сказал Касым-Жомарт Токаев на съезде.

По словам Президента, для восстановления прежних темпов роста и сбалансированного развития потребуются колоссальные усилия и время. В результате многие страны оказались в критической ситуации.

«Казахстан же обладает достаточным запасом прочности прежде всего потому, что у нас имеется четкий план развития, который подкреплен финансовыми ресурсами. Благодаря поддержке миллионов ответственных граждан, мы смогли сохранить внутриполитическую стабильность, поддержать бизнес-сообщество и обеспечить выполнение всех социальных обязательств государства», - отметил Глава государства.

«Решающую роль в этом сыграли традиционные ценности нашего народа – взаимопомощь, стойкость, сочувствие. Мы все стали свидетелями неподдельной солидарности и массовой самоотверженности наших граждан во время пандемии. Девиз «Біз біргеміз» превратился в формулу казахстанского патриотизма», - заключил К. Токаев.


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