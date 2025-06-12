20:23, 11 Июнь 2025 | GMT +5
Казахстан обыграл Иран в Кубке наций Центральной Азии по волейболу
Женская команда Казахстана по волейболу провела четвертый матч в рамках Кубка наций Центральной Азии в Ханое (Вьетнам). Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
В очередном туре казахстанки встретились со сборной Ирана.
Матч завершился со счетом 3:1 (25:14, 25:18, 22:25, 26:24).
Таким образом, в активе сборной четыре победы в четырех встречах. Наша сборная продолжает возглавлять группу B.
Ранее в Ханое состоялись матчи третьего раунда Лиги наций Центральной Азии среди женских сборных по волейболу. Команда Казахстана одержала уверенную победу над Индонезией со счетом 3:0 (25:17, 25:12, 26:24).