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    20:23, 11 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстан обыграл Иран в Кубке наций Центральной Азии по волейболу

    Женская команда Казахстана по волейболу провела четвертый матч в рамках Кубка наций Центральной Азии в Ханое (Вьетнам). Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Казахстан обыграл Иран в Кубке наций Центральной Азии по волейболу
    Фото: НОК РК

    В очередном туре казахстанки встретились со сборной Ирана.

    Матч завершился со счетом 3:1 (25:14, 25:18, 22:25, 26:24).

    Таким образом, в активе сборной четыре победы в четырех встречах. Наша сборная продолжает возглавлять группу B.

    Ранее в Ханое состоялись матчи третьего раунда Лиги наций Центральной Азии среди женских сборных по волейболу. Команда Казахстана одержала уверенную победу над Индонезией со счетом 3:0 (25:17, 25:12, 26:24).

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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