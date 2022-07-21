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Казахстан обеспечивает внутренние потребности яйцом на 100%
21 Июля 2022 13:35

Казахстан обеспечивает внутренние потребности яйцом на 100%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Насколько Казахстан себя обеспечивает яйцами и мясом птицы, сообщил президент ОЮФЛ «Союз птицеводов Казахстана» Руслан Шарипов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По яйцу мы на 100% себя обеспечиваем, более 5 млрд яиц собираем. По мясу птицы где-то 286 тыс. тонн в прошлом году, в этом году, наверное, около 300 тыс. тонн произведем», - сказал Руслан Шарипов в интервью журналистам перед началом ІХ Казахстанского Международного форума птицеводов.

Он также заявил, что казахстанские птицеводы испытывают трудности в связи с удорожанием кормов.

«Проблемы у нас сейчас с кормами, у всех - что в России, что в Белоруссии, что в Армении, что в Кыргызстане. Корма на сегодня стали стоить 180-190 тыс. тенге за одну тонну. 70% себестоимости мяса и яйца лежит на корме, если корм будет дешевый, то и наша продукция будет дешевле на рынке», - сказал Руслан Шарипов.

Он также добавил, что в Казахстане, кроме зерновой части, все остальное закупается за рубежом.

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Автор:
Корреспондент
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