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    18:09, 04 Март 2022 | GMT +6

    Казахстан нокаутом выиграл первую медаль чемпионата Азии по боксу

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    АММАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана завоевала первую медаль на чемпионате Азии-2022 по боксу среди молодежи и юниоров в Аммане (Иордания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    На юниорском турнире у женщин в четвертьфинале в весовой категории до 50 килограммов казахстанская боксерша Карина Токубай встретилась с Абушаирой Рагад из Иордании. Этот бой закончился победой Токубай техническим нокаутом уже в первом раунде. Перед этим казахстанка успела отправить свою соперницу в нокдаун.

    Таким образом, Карина Токубай вышла в полуфинал и уже гарантировала себе как минимум «бронзу» — это первая медаль сборной Казахстана на турнире.






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