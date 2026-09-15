Казахстан не планирует запуск нового сотового оператора до конца 2026 года

В Казахстане до конца 2026 года не планируется создание нового сотового оператора и выдача лицензий на оказание услуг связи в сетях 5G. Об этом сообщил председатель Комитета телекоммуникаций Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Дамир Сейсембеков, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, ограничения связаны с межправительственным соглашением, заключенным после сделки по приобретению компании Tele2 катарским инвестором.

— После сделки по приобретению компании Tele2 катарским инвестором подписано межправительственное соглашение, по которому мы до конца года не можем создавать, проводить выдачу лицензий на 5G, создавать новых сотовых операторов. Поэтому пока этот вопрос не обсуждается, — пояснил Дамир Сейсембеков на брифинге в Правительстве.

При этом Казахстан продолжает привлекать зарубежных операторов спутниковой связи. В 2025 году было заключено соглашение со Starlink, а европейскому спутниковому оператору OneWeb выдана лицензия на работу в стране.

Ранее сообщалось, что обязательную маркировку звонков от компаний и колл-центров в Казахстане могут начать внедрять с первого квартала 2027 года.