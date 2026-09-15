Звонки от компаний и колл-центров в Казахстане начнут маркировать: что изменится

Обязательную маркировку звонков от компаний и колл-центров в Казахстане могут начать внедрять с первого квартала 2027 года. Об этом сообщил председатель Комитета телекоммуникаций Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК Дамир Сейсембеков, передает корреспондент Kazinform.

По его словам, законодательные поправки, предусматривающие обязательную маркировку звонков от колл-центров и других юридических лиц, уже приняты, часть норм вступила в силу. Сейчас Министерство разрабатывает правила оказания услуг связи, которые определят порядок работы маркировки и технические требования.

— У нас есть официальное обращение операторов, которые попросили внедрение с первого квартала 2027 года. Сейчас мы рассматриваем это. Думаю, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на бизнес, этот вопрос будет рассмотрен положительно, — сообщил Дамир Сейсембеков.

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Он пояснил, что для запуска маркировки операторам необходимо провести технические доработки. Причем изменения затронут не только операторов мобильной связи.

— На сегодняшний день у нас более 11 операторов, имеющих лицензию на междугородную и международную связь, и более 70 активно работающих операторов, которые предоставляют услуги связи населению. У всех необходимы доработки, поскольку они в том числе оказывают услуги телефонии, — отметил глава комитета.

Сейчас соответствующие правила проходят согласование с государственными органами. По словам Сейсембекова, приказ министра планируется подписать до середины октября. В документе будут определены и конкретные сроки запуска маркировки звонков.

Напомним, требование о маркировке звонков предусмотрено поправками по вопросам развития рынка телекоммуникаций и центров обработки данных. Ранее министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев сообщал, что один из блоков поправок направлен на защиту телекоммуникационной инфраструктуры и борьбу с мошенничеством.

Маркировка должна позволить абонентам видеть, что звонок поступает от юридического лица, и отличать официальные звонки от подозрительных.

Также сообщалось, что 40 тыс. км трасс Казахстана планируют покрыть мобильной связью.