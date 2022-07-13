13 Июля 2022 13:21

Казахстан не планирует ограничивать ввоз автомобилей из-за рубежа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Информацию об ограничении ввоза автомобилей из-за рубежа пояснили в пресс-службе Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».

На сегодня участились случаи ввоза в страну иностранных транспортных средств с нарушением законодательства. В частности, выявляются факты эксплуатации автомобилей, находящихся в угоне или залоге, оснащенных подложными номерами и так далее.

Так, только в прошлом году по итогам сверки с правоохранительными органами других стран установлено, что более 35 тыс. автомобилей, ввезенных в Казахстан, имели банковские и юридические ограничения. Кроме того, свыше 600 автомобилей на момент ввоза разыскивались правоохранительными органами стран-участниц ЕАЭС.

В этой связи, для исключения рисков появления «проблемного» автотранспорта в Казахстане и улучшения администрирования в целом ведется разработка правил ввоза транспортных средств (включая временный), где будут предусмотрены механизмы усиления контроля в части таких автомобилей, вплоть до ограничения их ввоза в страну.

При этом данные меры не коснутся автомобилей, зарегистрированных в иностранных государствах, ввезенные и эксплуатируемые на территории Республики Казахстан без нарушений законодательства.