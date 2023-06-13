Казахстан не может получить статус страны, свободной от ящура - Премьер

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Важная задача – повысить долю отечественного производства животноводческой продукции и обеспечить продбезопасность. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для этого необходимо решить ряд проблемных вопросов. Краеугольным камнем, не позволяющим полноценно обеспечить рост отрасли, является кормопроизводство. В должной мере местными исполнительными органами не проводится работа по расширению доли кормовых культур в севообороте, в первую очередь на поливных землях», - сказал Алихан Смаилов.

Также глава Кабмина отметил, что Казахстан уже продолжительное время не может получить статус по линии Всемирной организации здоровья животных как страны, свободной от ящура.

«Данную работу планировалось завершить в мае текущего года. Но она не была проведена своевременно. Поэтому одобрение от международной организации не получено. Это не позволяет расширить географию поставок отечественной животноводческой продукции, стимулировать ее производство. Подчеркну, что это свидетельствует о слабой работе ветеринарной службы. Необходимо переформатировать и перезагрузить ее деятельность с учетом передового международного опыта», - подчеркнул Алихан Смаилов.