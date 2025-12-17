Казахстан не должен покупать электроэнергию у других стран - Касым-Жомарт Токаев

— В конечном счете, это вопрос национальной безопасности. Необходимо эффективно задействовать огромные энергетические возможности страны. Казахстан обладает значительными запасами угля, объем добычи которого ежегодно превышает 110 млн тонн. Крайне важно эффективно использовать это стратегическое преимущество. Мы должны ускорить переход на современные технологии «чистого угля», позволяющие существенно повысить эффективность работы угольных электростанций. Кроме того, необходимо построить тепловую электростанцию в городе Курчатове и теплоэлектроцентрали в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Все эти объекты должны работать на технологии «чистого угля». Однако реализация данных проектов затягивается, считаю это неприемлемым, — отметил он.