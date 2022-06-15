15 Июня 2022 15:43

Казахстан не будет выходить из Болонской системы образования – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев отрицательно ответил на вопрос о возможном выходе Казахстана из Болонской системы образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нет! Когда-то я очень скептически относился к Болонской системе. Когда мы вступали в нее, я работал председателем Сената и предупреждал Правительство о том, что не нужно с этим спешить. В то время наше вступление в нее было представлено как большое национальное достижение, чуть ли не праздник. На самом деле, там очень много недостатков и я их видел. У этой медали есть две стороны. В принципе, я понимаю решение российского Правительства о выходе из Болонской системы. Но надо понимать, что будут и последствия», - сказал Касым-Жомарт Токаев в интервью российскому журналисту Андрею Кондрашову.

По словам Главы государства, сфере образования в нашей стране уделяется очень большое внимание.

«Потому что образование играет огромную роль. Я выступил с инициативой о том, чтобы российские технические вузы открывали свои филиалы в Казахстане, этот процесс начался. МИФИ открыл свой филиал в КазГУ, открывается филиал Университета нефти и газа им. Губкина. И я думаю, что этот процесс будет продолжаться, поскольку считаю, что современная казахская молодежь должна получать, прежде всего, техническое образование, чтобы быть конкурентными», - отметил Президент.

«У нас сохраняются и возможности направления талантливой молодежи по линии программы «Болашак» за рубеж. В частности, это магистранты и даже бакалавры. Мы сужаем программу бакалавров и увеличиваем количество магистрантов в лучших вузах мира», - заключил К. Токаев.