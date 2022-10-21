Казахстан назначил новых послов в Швейцарии, Австрии и Сингапуре

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава государства назначил Послов в Австрии, Швейцарской Конфедерации и Сингапуре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Указами Главы государства:

Бакаев Алибек Асетович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Австрия, Постоянным представителем Республики Казахстан при международных организациях в городе Вене, он освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Княжестве Лихтенштейн, Государстве Ватикан, при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству.

Родился 9 февраля 1981 года в городе Алматы. Окончил с отличием Казахский государственный университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана (2002 г.) по специальности переводчик-синхронист, с отличием магистратуру Академии государственного управления при Президенте РК (2011 г.) по специальности политолог. В 2001 году – слушатель курсов Гейдельбергского университета им. Рупрехта и Карла (ФРГ), в 2011 году – слушатель Дьюкского университета, Сэнфордской школы государственной политики (Программа для руководящих работников по государственной политике и менеджменту).

Трудовую деятельность начал в 2002 году в качестве главного специалиста «СК ТрансОйл». С 2002 по 2003 годы работал коммерческим директором компании «Zaman Dastar».

Свою дипломатическую карьеру начал в 2004 году с должности референта Департамента Европы и Америки. В августе 2004 года был направлен в качестве атташе в Посольство Казахстана в Германии.

В 2008 году перешел в Министерство экономики и бюджетного планирования РК в качестве советника по международным вопросам, и в последующем шефа протокола.

С 2009 по 2012 годы работал директором Департамента международных отношений, Департамента стратегического планирования и анализа Министерства экономического развития и торговли РК.

В мае 2012 года назначен начальником Управления азиатских диалоговых форумов Департамента общеазиатского сотрудничества МИД РК. С 2013 по 2019 годы был заместителем директора, директором Департамента общеазиатского сотрудничества МИД РК.

До назначения Послом Казахстана в Австрии с сентября 2019 года был Послом Казахстана в Швейцарской Конфедерации, с января 2020 года в Княжестве Лихтенштейн, в Государстве Ватикан, при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству.

Имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника ІI класса.

Саржанов Кайрат Асаниязович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации.

Родился 24 февраля 1967 года в Алматинской области. Окончил в 1992 году исторический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, в 1995 году Дипломатическую академию РФ по специальности международное право.

Дипломатическую службу начал в 1995 году с должности атташе Управления международной безопасности и контроля над вооружениями МИД РК. С 1996 по 2002 годы работал на различных должностях в Департаменте многостороннего сотрудничества. Далее занимал должности первого секретаря, советника в Посольстве Казахстана в Японии, советника и советника-посланника в Посольстве Казахстана в Чехии (Словакии). В 2011-2016 годах – директор Департамента администрации и контроля МИД РК. В 2016-2021 годах был Послом Казахстана в Бразилии, Аргентине и Чили по совместительству.

До назначения Послом Казахстана в Швейцарии с марта 2021 года являлся директором Департамента международной безопасности МИД РК.

Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника I класса.

Куттыкадам Аскар Сейдахметулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Сингапур.

Родился 24 февраля 1976 года в Шымкенте. Окончил в 1998 году Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби.

Свою дипломатическую службу начал в 1998 году с должности референта управления Европы и Америки Департамента двустороннего сотрудничества МИД Республики Казахстан.

С 1999 по 2001 годы – атташе, третий секретарь Департамента двустороннего сотрудничества МИД РК. В 2001-2004 годах был атташе, третьим секретарем в Посольстве Казахстана в Литве.

В 2004-2005 годах работал первым секретарем в Департаменте Европы и Америки и Департаменте информационно-аналитической работы и прогнозных оценок.

В 2005 году был начальником отдела Департамента информационно-аналитической работы и прогнозных оценок МИД РК.

С 2005 по 2007 годы был советником Посольства Казахстана в Малайзии, а в 2007-2009 годах – советником Посольства РК в КНР.

В 2010-2011 годах работал начальником управления, заместителем директора Департамента ОБСЕ, в 2011-2012 годах заместителем директора Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РК.

С 2012 по 2013 годы занимал должность советника-посланника Посольства Казахстана в Канаде, в 2014-2015 годах – советник Посольства РК в Малайзии.

С 2016 по 2018 годы работал заместителем директора Департамента внешнеполитического анализа и прогнозирования МИД РК. В 2018-2019 годах – советник Посольства Казахстана в Польше.

До назначения Послом Казахстана в Сингапуре был заместителем заведующего Отделом внешней политики и международных связей Администрации Президента Республики Казахстан.

Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника II класса.