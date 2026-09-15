Казахстан нацелен стать вычислительным центром ЦА и мостом между Европой и Азией

Далее в выступлении было подчеркнуто, что транспорт и логистика занимают центральное место в общей повестке дня, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Казахстан, являющийся естественным мостом между Азией и Европой, намерен превратить это географическое преимущество в современный и эффективный транспортно-логистический каркас.

— Мы вкладываем значительные средства в железные и автомобильные дороги, морские порты, терминалы и инфраструктуру в целом, чтобы повысить пропускную способность, скорость и надежность этого маршрута. Считаем, что настало время расширить участие Кореи в развитии Среднего коридора. Казахстан приветствует корейские логистические компании, в том числе CJ Logistics и LX Pantos, которые уже создают в нашей стране современные логистические центры, мультимодальные терминалы, складские комплексы и цифровые решения для управления цепочками поставок. В целях поддержки данной работы предлагаю создать казахско-корейское совместное предприятие, которое будет содействовать реализации новых логистических проектов и инициатив, а также обеспечит беспрепятственный транзит корейских грузов через территорию нашего государства. Отрадно, что казахстанская компания Shin-Line и Lotte Global Logistics уже продвигают планы по налаживанию партнерства в этой сфере, — отметил Президент.

Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев указал на значительные возможности расширения сотрудничества в области искусственного интеллекта и новых технологий.

— Ключевую роль в нашей стратегии в области искусственного интеллекта играет человеческий капитал. Мы убеждены, что технологическое лидерство в конечном счете зависит от людей и их способности стимулировать инновации. В этом контексте мы высоко оцениваем партнерство с Сеульским национальным университетом науки и технологий по совместному созданию первого в Казахстане Института искусственного интеллекта. Казахстан развивает одну из крупнейших экосистем центров обработки данных в Евразии, включающую «Долину ЦОДов» в богатой энергоресурсами Павлодарской области. Проект обеспечивает мощность до одного гигаватта с возможностью масштабируемого расширения, выделенными земельными участками и интеграцией с национальными суперкомпьютерными мощностями. Наша цель — представить Казахстан главным вычислительным центром Центральной Азии и мостом между Европой и Азией. Для корейских технологических компаний этот план предоставляет уникальные возможности. Учитывая наше стремление к получению высокой отдачи на всех этапах цепочки добавленной стоимости искусственного интеллекта, Казахстан готов расширить поставки материалов и компонентов для микроэлектроники и производства полупроводников. В связи с этим видим значительный потенциал для практического партнерства с мировыми лидерами отрасли, такими как Samsung Electronics и SK Hynix, — сообщил Глава государства.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на открытии казахско-корейского круглого стола, отметив, что за последние три десятилетия Астана и Сеул построили прочные отношения, основанные на взаимном уважении, доверии и искренней дружбе, и назвал Южную Корею одним из крупнейших торговых и инвестиционных партнеров Казахстана.