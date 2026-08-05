Казахстан нарастил экспорт безалкогольных напитков в страны СНГ

По итогам января–мая 2026 года в Казахстане произведено 1,6 млрд литров минеральной воды и безалкогольных напитков, что на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Kazinform со ссылкой на Бюро нацстатистики.

Объем реализации на внутреннем рынке достиг 1,7 млрд литров, увеличившись на 21%. При этом импорт безалкогольных напитков вырос на 29,6% и составил 217,1 млн литров. Доля импортной продукции на внутреннем рынке составила 11,4%.

Основную долю экспорта традиционно составили воды с добавлением сахара или других подслащивающих либо вкусо-ароматических веществ и прочие безалкогольные напитки. За отчетный период поставки данной продукции достигли 172,8 млн литров на сумму 75,5 млн долларов.

Крупнейшим рынком сбыта остается Кыргызстан, куда было экспортировано 94,9 млн литров продукции на сумму 39,0 млн долларов.

Значительный рост экспортных поставок отмечен в Узбекистан, где объем экспорта увеличился с 39,2 млн до 48,3 млн литров, а стоимость поставок выросла до 28,1 млн долларов.



Наиболее заметно увеличился экспорт в Россию, где объем поставок вырос более чем в 2,5 раза — с 9,2 млн до 23,5 млн литров. Значительный рост также отмечен в Армению, куда экспорт увеличился почти в 10 раз и достиг 548,5 тыс. литров. Поставки в Азербайджан и Грузию выросли более чем в 12 раз, составив 342,1 тыс. и 393,5 тыс. литров соответственно.



Кроме того, экспорт в Таджикистан увеличился с 2,5 млн до 2,9 млн литров, в Монголию — с 802,1 тыс. до 930,2 тыс. литров, а в Республику Корея — со 117,7 тыс. до 171,5 тыс. литров.

Отметим, по итогам 2025 года производством безалкогольных напитков в Казахстане занимались 145 предприятий.

Ранее сообщалось, что производство напитков в Казахстане выросло почти в три раза за 10 лет.