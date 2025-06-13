Казахстан наращивает терминальную инфраструктуру за рубежом

Директор департамента транспортной политики МТ РК Динмухамед Сембаев на форуме казахстанских экспортеров сообщил, что реализуются международные проекты в Ташкенте (Узбекистан), Аляте (Азербайджан) и Венгрии. Один из крупнейших объектов создаётся в Подмосковье — терминал на станции Селятино, пропускная способность которого составит до 500 тыс. контейнеров в год.

Также он напомнил, что с 2014 года в китайском порту Ляньюньган успешно функционирует казахстанско-китайский международный логистический терминал. Его пропускная способность составляет 410 тыс. контейнеров в год.

— В 2024 году в сухом порту города Сиань был введён в эксплуатацию ещё один совместный терминал. Его годовая мощность достигает 133 тыс. контейнеров. Терминал ориентирован на консолидацию и отправку контейнерных поездов по маршрутам КНР-ЕС, КНР-ЦА, КНР-ТМТМ со сборными грузами, КНР — Казахстан (Костанай), — дополнил он.

Кроме того, в грузинском порту Поти частной компанией построен терминал АО «Поти ТрансТерминал» с проектной мощностью до 120 тыс. контейнеров в год.