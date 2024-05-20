Казахстан наращивает автоперевозки в Латвию, Литву и Эстонию

Министерство транспорта РК увеличило количество дополнительных бланков разрешений на автоперевозки в европейские страны, передает агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Глава ведомства Марат Карабаев рассказал о достигнутых договоренностях Казахстана в сфере автоперевозок с Латвией, Литвой и Эстонией.

- В нынешних реалиях резко увеличилась потребность казахстанских перевозчиков в бланках разрешений европейских стран. Более 70% бланков разрешений, ранее полученных от Латвии, Литвы и Эстонии уже выданы казахстанским перевозчикам для использования. Так, в ходе рабочей зарубежной поездки достигнута договоренность о выделении казахстанской стороне дополнительного количества бланков разрешений, а именно Латвия – 6 тысяч единиц, Эстония – 800 единиц, и Литва – 3 тысяч единиц (уже привезено), - сказал Марат Карабаев.

В целом, общее количество бланков разрешений на автоперевозки с данными странами превысило порядка 29 тысяч единиц за текущий 2024 год.

- Это рекордный показатель для нашей страны. Увеличение количества дополнительных бланков разрешений способствует наращиванию товарооборота между нашей страной и европейскими странами, а также снижению стоимости перевозки, - отметил министр.

Справочно:

Латвия - 18 тысяч бланков (всего за 2024 год)

Эстония - 2 400 бланков (всего за 2024 год)

Литва - 8 тысяч бланков (всего за 2024 год)

Кроме того, министерством прорабатывается вопрос по созданию условий для ускоренного пропуска казахстанских автомашин на границах. Таким образом, рассматривается вопрос нахождения представительства казахстанской стороны на границе Латвии для оказания содействия в ускоренном проезде казахстанских транспортных средств через пункты пропуска.