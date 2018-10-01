Казахстан намерен возобновить экспорт зерна в Египет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан намерен возобновить экспорт зерна в Египет. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Египте Арман Исагалиев на брифинге в МИД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что поставки казахстанского зерна в Египет были прерваны в результате нестабильной политической ситуации в этой стране. Как сообщил Арман Исагалиев, Казахстан ежегодно поставлял в эту страну около 1 млн тонн зерна в 2008, 2009, 2010 годах.

«В настоящее время продкорпорация Казахстана выразила намерение участвовать в тендерах, которые проводятся в Египте. Кроме того, у нас надежда на частный бизнес, уже сейчас заключены контракты на поставку зерна масличных и других культур на 10 млн долларов США», - пояснил дипломат.

Как сообщил Арман Исагалиев, Египет заинтересован в создании базы казахстанского зерна на своей территории для дальнейшего его распространения в регионе.



Отметим, объем товароборота между Казахстаном и Египтом в 2017 году оставил 62,4 млн долларов. За первое полугодие 2018 года эта цифра составила 60,6 млн долларов США.