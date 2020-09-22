Казахстан намерен увеличить объемы экспорта зерна

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мировое производство зерна в 2020 году оценивается рекордным уровнем в 2,2 трлн тонн. Об этом заявил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно отчету Международного совета по зерну (МСЗ), мировое производство зерна в 2020 году оценивается рекордным уровнем в 2,2 трлн тонн, за счет прироста урожая в России, Канаде, Австралии сезон завершится с высокими запасами зерна в размере 630 млн тонн», - сказал Сапархан Омаров.

Было также отмечено, что Международный совет по зерну прогнозирует сбор зерна в Казахстане в объеме 17,7 млн тонн, по оценкам МСХ, производство составит 18 млн тонн.

Производство пшеницы в мире, по оценке МСЗ, составит 763,3 млн тонн (2019 год - 762,2 млн тонн), в том числе в Казахстане - 12,4 млн тонн (2019 год - 11,5 млн тонн).

«В новом сезоне традиционно основные поставки казахстанской пшеницы и муки будут направлены на рынки стран Средней Азии и Афганистана. За счет высокого качества зерна возможно увеличение отгрузок пшеницы (Hi-Pro) в Китай», - добавил Сапархан Омаров.