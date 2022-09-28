Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Казахстан намерен стать ведущим игроком в сфере новых технологий – Касым-Жомарт Токаев

Автор:  
Серик Сабеков
28 Сентября 2022, 11:56
Казахстан намерен стать ведущим игроком в сфере новых технологий – Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан намерен стать ведущим игроком в сфере новых технологий. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании форума Digital Bridge 2022 в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан намерен стать ведущим игроком в сфере новых технологий, криптоэкосистемы, а также регулируемого и прозрачного цифрового майнинга», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что на площадке Международного финансового центра Астана в рамках специального пилотного проекта уже проводится конвертация криптовалют.

«Для этого были внесены достаточно новаторские изменения в национальное законодательство и регуляторную среду и мы готовы идти дальше. Если этот финансовый институт покажет свою дальнейшую востребованность и безопасность, то он, безусловно, получит полное правовое признание. В сотруднчестве с вами мы продолжим создавать все условия для привлечения капитала в казахстанскую цифровую экосистему», - добавил Касым-Жомарт Токаев.


Фото: t.me/bort_01

Президент Казахстана   Цифровой Казахстан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Новые автобусы и светофоры: как в Астане будут развивать дорожную инфраструктуру
Новые автобусы и светофоры: как в Астане будут развивать дорожную инфраструктуру
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Школам Уральска переданы новые автобусы
Школам Уральска переданы новые автобусы