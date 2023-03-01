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Казахстан намерен стать одним из крупнейших транспортных хабов - Алихан Смаилов

1 Марта 2023, 18:20
Казахстан намерен стать одним из крупнейших транспортных хабов - Алихан Смаилов Фото: primeminister.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Перспективы расширения партнерства и реализации новых проектов в машиностроении обсудили Премьер-Министр РК Алихан Смаилов и старший вице-президент американской компании Wabtec Гохан Байхан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

В ходе встречи глава Правительства отметил, что машиностроение является одним из наиболее перспективных секторов экономики республики. За последний год объем производства в отрасли вырос на 35%.

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«Мы видим большой потенциал для дальнейшего роста и развития этой сферы, что требует притока новых инвестиций и современных технологий. В этой связи мы приветствуем намерение компании Wabtec расширить свое присутствие в нашей стране», — сказал Алихан Смаилов.

Несмотря на экономические шоки, объем мировых железнодорожных перевозок остается относительно стабильным и, согласно прогнозам, увеличится почти вдвое в ближайшие 10 лет. Учитывая это, по словам Премьер-Министра, Казахстан намерен максимально использовать свое выгодное географическое расположение и стать одним из крупнейших транспортных хабов, связывающих транзитные грузопотоки.

В частности, перспективным является развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута на фоне динамичного увеличения товарооборота между европейскими и азиатскими странами. Для этого необходимо снимать инфраструктурные ограничения, а также увеличивать парк локомотивов и морских судов.

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В свою очередь Гохан Байхан сообщил, что компания Wabtec инвестировала средства в расширение производства на заводе по выпуску локомотивов в Астане, что позволит увеличить его мощность практически в два раза.

Кроме того, по его словам, компания продолжает работу по углублению локализации, внедрению «зеленых» инноваций, развитию сервисного обслуживания и наращиванию экспорта в другие страны региона. Wabtec также активно сотрудничает с КТЖ в вопросе цифровизации и оптимизации железнодорожных маршрутов для повышения эффективности транспортной сети Казахстана.

По итогам переговоров Алихан Смаилов отметил, что Правительство готово продолжать активное взаимодействие и оказывать необходимую поддержку для реализации новых инвестиционных планов компании.

Wabtec — американская компания, образованная в результате слияния Westinghouse Air Brake Company (WABCO) и MotivePower Industries Corporation в 1999 году. Она производит продукцию для локомотивов, грузовых и пассажирских транспортных средств, а также строит современные локомотивы мощностью до 6 тысяч лошадиных сил.


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