Зарядные станции и топливо: Казахстан готовит энергосистему к новым вызовам автоиндустрии

Технологическая перестройка мировой автомобильной отрасли требует параллельного развития государственного энергетического комплекса. Векторы взаимодействия энергетики и логистической инфраструктуры озвучил вице-министр энергетики Республики Казахстан Ерлан Акбаров в рамках официального открытия 10-й международной выставки Automechanika Astana 2026, передает Kazinform со ссылкой на Минэнерго.

Для министерства диалог с участниками глобального автомобильного бизнеса имеет прямой макроэкономический смысл, поскольку темпы урбанизации, рост транспортного парка и внедрение экологических стандартов формируют дополнительную нагрузку на генерирующие мощности и сеть производства горюче-смазочных материалов страны.

По словам Ерлана Акбарова, развитие классического транспорта требует постоянного выпуска высокотехнологичного моторного топлива и современных присадок. При этом лавинообразный рост сектора электромобилей задает вектор на расширение городской зарядной инфраструктуры и увеличение свободных электрических мощностей. Синхронизация этих процессов позволяет министерству эффективно распределять нагрузку на энергосистему и своевременно готовить резервы электроэнергии.

— Автомобильная индустрия ежедневно ставит новые стратегические вызовы перед нашим энергетическим комплексом. Развитие классического транспорта требует от производителей постоянного выпуска высокотехнологичного моторного топлива и современных присадок. При этом рост сектора электромобилей задает вектор на форсированное расширение городской зарядной инфраструктуры и масштабное увеличение свободных электрических мощностей. Сегодня транспорт и энергетика функционируют как единый слаженный механизм, — заявил вице-министр энергетики Ерлан Акбаров.

Присутствие на площадке производственных и дистрибьюторских компаний из 23 стран, а также европейских дипломатических делегаций открывает возможности для привлечения прямых инвестиций. Перевод ключевых евразийских транспортных коридоров на новые технологические решения напрямую влияет на региональную топливную устойчивость.

Расположение Казахстана на перекрестке главных континентальных торговых артерий обязывает государство поддерживать дорожную энергетическую логистику на высоком международном уровне, что повышает транзитную конкурентоспособность республики.

— Казахстан географически базируется на перекрестке главных континентальных торговых артерий Евразии. Высочайшая интенсивность грузовых и пассажирских потоков обязывает государство поддерживать дорожную энергетическую логистику на эталонном мировом уровне. Инновационные инженерные продукты иностранных поставщиков, обсуждаемые сегодня с отечественным бизнесом, напрямую повысят транзитную конкурентоспособность Республики Казахстан, — подчеркнул Ерлан Акбаров.

Деловая программа форума сфокусирована на заключении прямых B2B-соглашений, углублении локализации, импортозамещении технических жидкостей и поиске альтернативных решений для ремонта электротранспорта.

Практическим вкладом в развитие кадрового потенциала станет проект Automechanika Academy, ориентированный на переквалификацию казахстанских инженеров и мастеров под работу с энергоемким транспортом. Итоги переговоров, которые продлятся до 12 июня, заложат основу для создания новых совместных предприятий и долгосрочного технологического партнерства.

Automechanika Astana 2026 собрала более 400 компаний из 23 стран, став эффективной площадкой для профессионального диалога, демонстрации новых разработок и поиска перспективных направлений сотрудничества.

Ранее сообщалось о том, что Казахстан планирует ввести 8,4 ГВт «зеленой» генерации к 2035 году.