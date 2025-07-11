Казахстан намерен ратифицировать Конвенцию МОТ по минимальной зарплате

— В настоящее время социальное партнерство сформировалось на всех уровнях, работают профессиональные союзы, объединяющие более 2,5 миллиона работников. Казахстанские профсоюзы — это активные участники и партнеры Правительства в достижении целей экономического развития и социальной стабильности в обществе. Государство заинтересовано в существовании сильных и ответственных профсоюзов, которые могут эффективно координировать интересы субъектов трудовых отношений. Потому что чем важнее роль профсоюзов в регулировании общественных отношений, тем эффективнее и успешнее они смогут выполнять свою обязанность по защите социально-трудовых прав и интересов работников, — сказал А.Ертаев на XXVII съезде Федерации профсоюзов Казахстана.

Вице-министр отметил, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил 2025 год Годом рабочих профессий. Это говорит об особом признании заслуги и доли рабочих профессий в развитии страны. В связи с этим проводится масштабная работа, направленная на улучшение условий труда и усиление социальной защиты работников.

При поддержке Международной организации труда разработана и утверждена методика определения минимального размера месячной зарплаты. В ней установлены, в качестве основных показателей, производительность труда и медианная зарплата.

— Мы приступили к работе по ратификации Конвенции № 131 «Об установлении минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся стран». Разработан соответствующий законопроект, в настоящее время он рассматривается в Мажилисе Парламента, — сказал А. Ертаев.

Вице-министр сообщил, что Министерство внедряет цифровой модуль «Автоматизированное рабочее место профсоюзов». Это даст профсоюзам возможность автоматически регистрировать данные своих членов, отказаться от бумажного документооборота, реализовать общественный контроль в электронном формате, а также взаимодействовать с государством и работодателями по вопросам защиты прав работников.

— Сегодня вопросы социальной защиты, внутренней стабильности и повышения благосостояния граждан постоянно остаются приоритетными для государства. Мы должны продолжать совместную работу с международными организациями, в том числе по выполнению рекомендаций Международной организацией труда и Международной конфедерацией профсоюзов, — сказал А. Ертаев.

Ранее сообщалось, что размер минимальной зарплаты в Казахстане может превысить 90 тысяч тенге.