14:08, 27 Июнь 2025 | GMT +5
Чуть больше 90 тысяч тенге - глава Минфина о новом размере МЗП
Министр финансов Мади Такиев рассказал, насколько повысят размер минимальной заработной платы в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Мы можем себе позволить повышение МЗП. По пределам МЗП идет сейчас расчет. Министерство труда делает расчеты. Если вы знаете, там рассчитывается за последние три года средний рост. Поэтому ориентировочно, я думаю, где-то будет в районе, может быть, чуть больше 90 тысяч тенге, — сообщил министр в кулуарах совместного заседания палат Парламента.
По его словам, расчеты сегодня ведутся Министерствами труда и национальной экономики.
Ранее министр труда и социальной защиты РК Светлана Жакупова сообщила, что минимальную зарплату повысят в Казахстане с января 2026 года.