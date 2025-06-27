Чуть больше 90 тысяч тенге - глава Минфина о новом размере МЗП

— Мы можем себе позволить повышение МЗП. По пределам МЗП идет сейчас расчет. Министерство труда делает расчеты. Если вы знаете, там рассчитывается за последние три года средний рост. Поэтому ориентировочно, я думаю, где-то будет в районе, может быть, чуть больше 90 тысяч тенге, — сообщил министр в кулуарах совместного заседания палат Парламента.