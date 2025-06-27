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    14:08, 27 Июнь 2025 | GMT +5

    Чуть больше 90 тысяч тенге - глава Минфина о новом размере МЗП

    Министр финансов Мади Такиев рассказал, насколько повысят размер минимальной заработной платы в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    зарплата
    Фото: Kazinform

    — Мы можем себе позволить повышение МЗП. По пределам МЗП идет сейчас расчет. Министерство труда делает расчеты. Если вы знаете, там рассчитывается за последние три года средний рост. Поэтому ориентировочно, я думаю, где-то будет в районе, может быть, чуть больше 90 тысяч тенге, — сообщил министр в кулуарах совместного заседания палат Парламента.

    По его словам, расчеты сегодня ведутся Министерствами труда и национальной экономики.

    Ранее министр труда и социальной защиты РК Светлана Жакупова сообщила, что минимальную зарплату повысят в Казахстане с января 2026 года.

    Теги:
    Минфин РК Цены и тарифы МЗП
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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