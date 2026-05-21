Казахстан намерен расширить список объектов ЮНЕСКО

Казахстан активно развивает сотрудничество с международными организациями и продвигает культурно-просветительские проекты. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе церемонии награждения работников культуры и искусства, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Казахстан заметно усилил взаимодействие с международными организациями, активно реализует масштабные культурно-просветительские проекты и выступает с научными инициативами. Это правильное, нужное направление работы по популяризации многообразной казахской культуры. Символично, что наша встреча проходит накануне важной даты — 22 мая 1992 года Казахстан стал полноправным членом авторитетной международной организации ЮНЕСКО, — сказал Президент.

Он добавил, что лично имеет историческую связь с этим событием.

— Кстати, я хотел бы сообщить вам, что ваш Президент ровно 34 года назад, именно в этот день, 22 мая, в ранге заместителя министра посетил штаб-квартиру этой организации в Париже и подписал документ об этом историческом событии, — отметил Касым-Жомарт Токаев. — За эти годы в реестры ЮНЕСКО вошло около двух десятков объектов материального и нематериального наследия нашей страны, в том числе мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави в Туркестане. Этот список в дальнейшем будет расширяться. Во всяком случае, такая задача стоит перед национальной комиссией ЮНЕСКО и профильными министерствами.

Глава государства напомнил, что на днях в Астане прошел Международный симпозиум с целью объективного, профессионального осмысления роли Золотой Орды как уникального исторического и культурно-цивилизационного проекта летописи человечества.



