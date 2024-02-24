Казахстан намерен привлечь средства ЕАБР для среднего ремонта дорог

В этом году ожидается сдача в эксплуатацию 2 091 км новых и обновленных автодорог республиканского значения. Об этом на расширенном заседании коллегии Минтранспорта сообщил вице-министр Сатжан Аблалиев, передает агентство Kazinform.

В 2024 году продолжатся ремонт, строительство и реконструкция 5,3 тысяч км дорог республиканской сети (строительство и реконструкция — 3,1 тысячи км, ремонт — 2,2 тысяч км). В итоге доля республиканских дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии вырастет до 93%.

— В соответствии с поручением Президента основные усилия будут направлены на завершение реконструкции основных коридоров Астана — Балхаш — Алматы, Талдыкорган — Усть-Каменогорск, Актобе — Кандыагаш и Атырау — Астрахань. В целом планируется сдача в эксплуатацию 2 091 километр дорог и открытие движения 419 километров, — сказал замминистра.

Для дальнейшего развития транспортно-транзитного потенциала и модернизации транспортной инфраструктуры с 2024 по 2030 годы планируется начать поэтапную реализацию новых проектов общей протяженностью 4,7 тысяч км.

На первом этапе в 2024 году предусмотрено начало работ на проектах Кызылорда-Жезказган (участок по Улытауской области), Актобе-Кызылорда (участки Актобе-Улгайсын, Кызылорда-Саксаульский), Караганда-Жезказган и Обход города Сарыагаш.

На втором этапе — 2024–2026 годы — СМР начнутся на дорогах Атырау-Доссор, Астана-Костанай-гр.РФ, Атырау-Уральск (Атырау-Индер, Уральск-Чапаево) и Обход города Туркестан.

Третий этап предусматривает модернизацию оставшихся проектов общей протяженностью 1 434 километера после 2026 года.

По отдельным проектам с меньшей интенсивностью движения, учитывая дефицит финансирования, предлагается проведение ремонта с усилением конструкции и возможностью уширения до 4-х полос движения. Это дороги Павлодар-Успенка и Семей-Барнаул.

— Кроме этого, необходимо привести в нормативное состояние существующие дороги, где ремонтные работы не проводились с момента их строительства. Для этого впервые будут привлечены средства ЕАБР на проведение масштабной программы по среднему ремонту с усилением конструкции на протяженности 5 тысяч километров, — отметил С. Аблалиев.

По его словам, планируемые работы по среднему ремонту не требуют разработки ПСД, что положительно сказывается на сроках их реализации.