Казахстан намерен поменять госполитику в отношении утильсбора

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил разработать новую государственную политику в отношении утилизационного сбора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Увеличиваются жалобы бизнеса на необходимость пересмотра утилизационного сбора на автомобили, в первую очередь, на седельные тягачи. Утильсбор за один тягач в среднем составляет 1,6 млн тенге. Для грузоперевозчиков утилизационный сбор представляет существенную нагрузку, которая негативно влияет на обновление автопарка», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

Было отмечено, что в Казахстане на международных перевозках грузов задействовано около 7,5 тысячи седельных тягачей. В России на международных перевозках - 34 тысячи, в Беларуси - 15 тысяч, в Узбекистане - 8 тысяч.

«Отечественные предприятия теряют позиции на рынке. Мы проигрываем борьбу со своими соседями. В 2017 году доля отечественных перевозчиков на рынке международных автомобильных перевозок сократилась более чем в 1,5 раза», - продолжил Касым-Жомарт Токаев.

Поэтому, как отметил Глава государства, Правительству следует подготовить предложения по совершенствованию государственной политики в данной сфере, в том числе - по вопросам утилизационного сбора.