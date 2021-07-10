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    14:11, 10 Июль 2021 | GMT +6

    Казахстан намерен поменять госполитику в отношении утильсбора

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил разработать новую государственную политику в отношении утилизационного сбора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Увеличиваются жалобы бизнеса на необходимость пересмотра утилизационного сбора на автомобили, в первую очередь, на седельные тягачи. Утильсбор за один тягач в среднем составляет 1,6 млн тенге. Для грузоперевозчиков утилизационный сбор представляет существенную нагрузку, которая негативно влияет на обновление автопарка», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

    Было отмечено, что в Казахстане на международных перевозках грузов задействовано около 7,5 тысячи седельных тягачей. В России на международных перевозках - 34 тысячи, в Беларуси - 15 тысяч, в Узбекистане - 8 тысяч.

    «Отечественные предприятия теряют позиции на рынке. Мы проигрываем борьбу со своими соседями. В 2017 году доля отечественных перевозчиков на рынке международных автомобильных перевозок сократилась более чем в 1,5 раза», - продолжил Касым-Жомарт Токаев.

    Поэтому, как отметил Глава государства, Правительству следует подготовить предложения по совершенствованию государственной политики в данной сфере, в том числе - по вопросам утилизационного сбора.


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    Правительство Президент Президент Казахстана Расширенное заседание Правительства 10.07.2021 Транспорт Астана Экология Общество для mail.ru
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