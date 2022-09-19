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Казахстан намерен перевыполнить план по экспорту несырьевых товаров и услуг
19 Сентября 2022, 11:50

Казахстан намерен перевыполнить план по экспорту несырьевых товаров и услуг

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По итогам семи месяцев экспорт несырьевых товаров составил 37,5 млрд долларов США. Об этом сообщил директор департамента продвижения экспорта Министерства торговли и интеграции Омирбек Баштай на пресс-конференции, посвященной запуску учебной программы по управлению трансграничной торговлей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос наращивания экспорта несырьевых товаров на внешние рынки является приоритетом для нашего министерства. Главой государства поставлена перед Правительством амбициозная задача – это достижение объемов экспорта несырьевых товаров и услуг до 41 млрд долларов США к 2025 году. Для этого у нас сформирована экосистема, это и финансовые меры поддержки», - сказал Омирбек Баштай.

Он также остановился на текущей ситуации по вопросам экспорта несырьевых товаров.

«Если говорить по поводу волатильности на мировых рынках, у Казахстана очень хорошие показатели. По итогам семи месяцев экспорт несырьевых товаров составил 37,5 млрд долларов США. Это на 21% выше, чем за аналогичный период прошлого года. При таком росте мы планируем перевыполнить наш показатель на 4%. То есть, мы идем хорошими темпами и должны достичь поставленных задач», - добавил Омирбек Баштай.


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