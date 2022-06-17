17 Июня 2022 21:43

Казахстан намерен перенять высокотехнологичный тепличный опыт Нидерландов

АМСТЕРДАМ. КАЗИНФОРМ - В Амстердаме в рамках выставки GreenTech Week прошел казахстанско-нидерландский круглый стол «Возможности развития теплиц», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу KAZAKH INVEST.

В работе круглого стола приняли участие посол Республики Казахстан в Королевстве Нидерландов Аскар Жумагалиев, вице-министр сельского хозяйства РК Абилхайыр Тамабек, генеральный директор Dutch Greenhouse Delta Эрик Эгбертс и представители деловых кругов двух стран.

Абулхаир Тамабек сообщил, что развитие тепличного сектора Казахстана получит новый импульс через перенятие высокотехнологичных подходов в организации парникового хозяйства у Королевства Нидерландов.

Встреча прошла в гибридном формате, часть казахстанских спикеров в работе круглого стола выступила посредством видеоконференцсвязи. Так, находясь в Нур-Султане заместитель председателя правления KAZAKH INVEST Жандос Темиргали сообщил о двустороннем сотрудничестве, инвестиционном потенциале Казахстана и мерах государственной поддержки АПК.

По мнению участников круглого стола, Казахстан приветствует трансфер технологий от нидерландских предприятий. Нидерланды в нашей экономике традиционно занимают лидирующее положение в качестве инвестиционного партнера. Общий приток приток прямых иностранных инвестиций из королевства за последнее десятилетие составил 77,5 млрд долларов США.

В состав казахстанской делегации, которая прибыла в Амстердам, помимо представителей отраслевого ведомства, вошли 15 отечественных предпринимателей, заинтересованных в налаживании деловых связей с нидерландскими садоводами.

В ходе своего пребывания на GreenTech week делегаты ознакомятся с передовыми технологиями и высокотехнологичными решениями в сфере тепличного бизнеса, которые способствуют безопасному производству продуктов питания. Они посетят ряд ведущих нидерландских тепличных предприятий.

Визит организован посольством Казахстана в Нидерландах совместно с национальной компанией «KAZAKH INVEST».