Казахстан намерен наладить производство морских судов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для развития транскаспийских маршрутов ведется работа по созданию отечественного судостроительного производства. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Касым Тлепов, выступая на круглом столе по глобальным инвестициям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Имеется потребность в строительстве собственного паромного флота - 10 единиц, и в наращивании танкерного флота, в РК есть 5 танкеров, есть потребность в 18 единицах, а также в строительстве кораблей военного назначения», - сказал Касым Тлепов.

Заместитель председателя Комитета транспорта отметил, что уже поступили предложения от трех турецких компаний ASFAT, HGS Shipyard и ESER, пакистанской компании Habib Syndicate, американской компании Vagenborg Deniz.

«Для реализации инфраструктурных проектов и развития транспортного сектора, мы заинтересованы в привлечении инвестиций и готовы обсудить отдельные проекты», - добавил Касым Тлепов.