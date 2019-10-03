Казахстан намерен конструктивно работать в рамках ЕАЭС – Президент РК

СОЧИ. КАЗИНФОРМ – Казахстан намерен конструктивно работать в рамках Евразийского экономического союза. Об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании XVI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан намерен конструктивно работать в рамках Евразийского экономического союза, - заявил К. Токаев. - Несмотря на трудности, связанные с ухудшением конъюнктуры, наше интеграционное объединение становится авторитетной экономической организацией. Явный признак этого – расширение сети торговых партнерств ЕАЭС на пространстве от Сингапура до Сербии».

«Сегодня мы провели двусторонние переговоры (с Президентом РФ - прим. ред.) и вновь подтвердили желание и намерения развивать взаимоотношения стратегического партнерства и союзнических отношений», - сказал Глава государства.

«Заверяю, что со стороны Казахстана мы будем последовательно выполнять свои обязательства согласно двусторонним соглашениям, а также соглашениям, которые мы подписали в рамках интеграционных соглашений», - заключил К. Токаев.

Ранее сообщалось, что 3 октября Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина примет участие в пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в г. Сочи. Мероприятие посвящено обсуждению роли Востока в мировом политическом устройстве.

Пленарное заседание «Мировое устройство: взгляд с Востока» является основным мероприятием заседания, в котором принимают участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Король Иордании Абдалла II, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Филиппин Родриго Дутерте.

Участие в работе клуба «Валдай» в этом году принимают более 140 экспертов из 37 стран.