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Казахстан налаживает экспорт мяса в Саудовскую Аравию
25 Июля 2022 20:51

Казахстан налаживает экспорт мяса в Саудовскую Аравию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Саудовскую Аравию подписаны документы, открывающие новые возможности для отечественных экспортеров мяса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

«24-25 июля состоялся инвестиционный круглый стол с представителями деловых кругов с целью расширения торгово-экономического сотрудничества стран. Подписан Протокол санитарных и технических требований к импорту мяса говядины и баранины. Соглашение подписано вице-президентом по продовольственному сектору Саудовской Аравии Мохаммедом Альнассаром и председателем Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Аскаром Жакупбаевым. Подписанный Протокол открывает для казахстанских производителей баранины и говядины возможности расширения рынка сбыта и наращивания дальнейшего сотрудничества в сельскохозяйственной отрасли», - сообщили в Минсельхозе РК.


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