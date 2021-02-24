Казахстан находится в «зеленой» зоне по распространению коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Казахстана - вице-министр здравоохранения Ерлан Киясов рассказал об эпидемиологической ситуации в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«Согласно матрице эпидемиологической ситуации Республика Казахстан на протяжении последних двух недель находится в «зеленой» зоне. На сегодня в «красной» зоне регионов нет. В «желтой» зоне - пять регионов ЗКО, Костанайская, Акмолинская, Павлодарская области и Нур-Султан. Остальные 11 регионов находятся в «зеленой» зоне», - сообщил Ерлан Киясов в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

Ранее сообщалось, что на сегодня лечение от КВИ продолжают получать 20 387 человек.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 753 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.