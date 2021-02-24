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    16:39, 24 Февраль 2021 | GMT +6

    Казахстан находится в «зеленой» зоне по распространению коронавируса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Казахстана - вице-министр здравоохранения Ерлан Киясов рассказал об эпидемиологической ситуации в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    «Согласно матрице эпидемиологической ситуации Республика Казахстан на протяжении последних двух недель находится в «зеленой» зоне. На сегодня в «красной» зоне регионов нет. В «желтой» зоне - пять регионов ЗКО, Костанайская, Акмолинская, Павлодарская области и Нур-Султан. Остальные 11 регионов находятся в «зеленой» зоне», - сообщил Ерлан Киясов в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

    Ранее сообщалось, что на сегодня лечение от КВИ продолжают получать 20 387 человек.

    За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 753 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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