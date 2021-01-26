Казахстан находится на 109 месте в общемировом рейтинге по заболеваемости коронавирусом
«В общемировом рейтинге по заболеваемости коронавирусной инфекцией Казахстан находится на 109 месте из 221 государства. По смертности - на 97 месте, по количеству тестируемых – на 69 месте, по количеству выздоровевших - на 87 месте, по количеству тяжелых случаев – на 55 месте», - сообщил министр здравоохранения РК.
По его словам, в целом с начала пандемии в Казахстане зарегистрировано 179 720 больных с положительным результатом на коронавирус, и 47445 случаев с отрицательным тестом на коронавирус.
Напомним, сегодня проходит расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.
Как ранее сообщалось, на заседании Правительства представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также рассмотрены планы на предстоящий период.