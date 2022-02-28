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Казахстан начал работу в Совете ООН по правам человека

28 Февраля 2022 22:33
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Казахстан начал работу в Совете ООН по правам человека

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ – В рамках визита в Швейцарскую конфедерацию заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди принял участие в Сегменте высокого уровня 49-ой сессии Совета ООН по правам человека. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

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В ходе своего выступления в Совете ООН по правам человека министр подчеркнул, что Казахстан придает особое значение началу своего трехлетнего членства в СПЧ ООН. «Решение о присоединении Казахстана в Совет по правам человека во второй раз основано на нашей твердой приверженности защищать и продвигать права человека на национальном и международном уровнях», - сказал М. Тлеуберди.

Глава МИД также констатировал богатый опыт работы нашей страны с органами и механизмами системы ООН в области прав человека. Он также подтвердил намерение казахстанской стороны в рамках своего членства в Совете в период 2022-2024 годы эффективно взаимодействовать с другими государствами с целью поощрения и защиты универсальных прав и свобод человека во всем мире.

М.Тлеуберди проинформировал государства-члены ООН о ходе реализации программы политических и экономических реформ Президента РК Касым-Жомарта Токаева. В соответствии с этими реформами Казахстан будет продолжать курс дальнейшей политической модернизации, открытости экономики и борьбы с коррупцией. Повестка Нового Казахстана нацелена на обеспечение безопасных и более качественных условий жизни казахстанцев.

На полях заседания СПЧ ООН министр М.Тлеуберди провел раздельные двусторонние встречи с Исполнительным директором Human Rights Watch Кеннетом Роттом и Президентом Международного Комитета Красного Креста Питером Маурером. Министр ознакомил собеседников с ситуацией с правами человека в нашей стране и перспективах взаимодействия РК с правозащитными механизмами. С представителем Красного Креста были затронуты вопросы сотрудничества Казахстана с МККК в рамках его гуманитарной деятельности.



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#ООН   #Внешняя политика Казахстана   #МИД РК  
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