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Казахстан нацелен на укрепление международного имиджа ОДКБ – министр иностранных дел
10 Июня 2022 22:11

Казахстан нацелен на укрепление международного имиджа ОДКБ – министр иностранных дел

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди принял участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

В своем выступлении глава МИД Казахстана проинформировал участников заседания о состоявшемся республиканском референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан, а также проводимых в стране преобразованиях.

Казахстан остается приверженным поступательному развитию и укреплению ОДКБ на основе учета интересов всех государств-членов, и нацелен на дальнейшее совершенствование деятельности Организации и укрепление ее международного имиджа.

В ходе мероприятия главы внешнеполитических ведомств государств-членов ОДКБ обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, рассмотрели широкий круг вопросов текущей деятельности и обсудили дальнейшее развитие Организации.

По итогам заседания министры утвердили план экспертных консультаций в рамках ОДКБ на предстоящий трехлетний период и приняли совместное заявление СМИД ОДКБ по вопросам международной безопасности.

В рамках мероприятия главы делегаций стран-участниц ОДКБ были приняты Премьер-Министром Армении Николом Пашиняном.

ОДКБ создана в 2002 году и является международной региональной организацией, в состав которой, наряду с Казахстаном, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Председательство в Совете министров иностранных дел в соответствии с принятым в ОДКБ ротационным механизмом в текущем году возложено на Республику Армения.



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