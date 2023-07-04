Казахстан нацелен на объединение усилий по решению проблем охраны окружающей среды – Президент РК
«Укрепление взаимодействия в сфере экологии. Добиться устойчивого экономического роста и повышения благосостояния общества невозможно без продвижения экологической повестки. К сожалению, мы наблюдаем значительный рост различных природных катаклизмов: наводнения, засухи, пожары, загрязнение воды и почвы», - сказал Президент РК.
По словам Главы государства, в этих условиях Казахстан нацелен на объединение усилий по решению проблем охраны окружающей среды.
«Считаем целесообразным сосредоточиться на следующих задачах: установить партнерские связи ШОС с Программой ООН по окружающей среде; разработать Соглашение по сотрудничеству в области охраны окружающей среды; принять Программу сотрудничества по развитию особо охраняемых природных территорий и экологического туризма. Все эти мероприятия предлагаю продвигать под эгидой Года экологии ШОС, который закреплен в принимаемой нами сегодня Декларации», - сказал К. Токаев.