Казахстан нацелен на объединение усилий по решению проблем охраны окружающей среды – Президент РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан нацелен на объединение усилий по решению проблем охраны окружающей среды. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств – членов ШОС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Укрепление взаимодействия в сфере экологии. Добиться устойчивого экономического роста и повышения благосостояния общества невозможно без продвижения экологической повестки. К сожалению, мы наблюдаем значительный рост различных природных катаклизмов: наводнения, засухи, пожары, загрязнение воды и почвы», - сказал Президент РК.

По словам Главы государства, в этих условиях Казахстан нацелен на объединение усилий по решению проблем охраны окружающей среды.

«Считаем целесообразным сосредоточиться на следующих задачах: установить партнерские связи ШОС с Программой ООН по окружающей среде; разработать Соглашение по сотрудничеству в области охраны окружающей среды; принять Программу сотрудничества по развитию особо охраняемых природных территорий и экологического туризма. Все эти мероприятия предлагаю продвигать под эгидой Года экологии ШОС, который закреплен в принимаемой нами сегодня Декларации», - сказал К. Токаев.