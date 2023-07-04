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    14:16, 04 Июль 2023 | GMT +6

    Казахстан нацелен на объединение усилий по решению проблем охраны окружающей среды – Президент РК

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан нацелен на объединение усилий по решению проблем охраны окружающей среды. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств – членов ШОС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Укрепление взаимодействия в сфере экологии. Добиться устойчивого экономического роста и повышения благосостояния общества невозможно без продвижения экологической повестки. К сожалению, мы наблюдаем значительный рост различных природных катаклизмов: наводнения, засухи, пожары, загрязнение воды и почвы», - сказал Президент РК.

    По словам Главы государства, в этих условиях Казахстан нацелен на объединение усилий по решению проблем охраны окружающей среды.

    «Считаем целесообразным сосредоточиться на следующих задачах: установить партнерские связи ШОС с Программой ООН по окружающей среде; разработать Соглашение по сотрудничеству в области охраны окружающей среды; принять Программу сотрудничества по развитию особо охраняемых природных территорий и экологического туризма. Все эти мероприятия предлагаю продвигать под эгидой Года экологии ШОС, который закреплен в принимаемой нами сегодня Декларации», - сказал К. Токаев.


    Теги:
    Экология Президент Казахстана ШОС Президент
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