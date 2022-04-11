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Казахстан нацелен на изменение политической системы – эксперт

Автор:  
Мадибек Джанибеков
11 Апреля 2022, 13:51
Казахстан нацелен на изменение политической системы – эксперт

ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ – В Послании Президента Казахстана заявлены амбициозные планы и задачи, нацеленные на коренное изменение политической ситуации и отвечающие запросам казахстанского общества. Таким мнением с корреспондентом МИА «Казинформ» поделился таджикский эксперт, кандидат политических наук Шерали Ризоён.

«В послании Главы государства народу Казахстана заявлены амбициозные планы и задачи, которые в корне могут изменить политическую ситуацию в стране. Востребованность заявленных политических реформ не вызывает сомнений, поскольку основывается на существующем запросе казахстанского общества», - сказал эксперт.

Он отметил, что для Таджикистана Казахстан является важным партнером как на двухстороннем, так и на многостороннем уровнях сотрудничества. Обе страны имеют схожую позицию по ряду вопросов и проблем глобальной и региональной повестки. В этом ключе, стабильность и устойчивое развитие Казахстана безусловно отвечает постоянным интересам Таджикистана.

«Успешность и устойчивость Казахстана как государства на мой взгляд отвечает постоянным интересам всех стран Центральной Азии. Если намеченные реформы будут реализованы, поставленные задачи – выполнены, и целы – достигнуты, то они безусловно позитивно отразятся на странах региона. Бесспорно, Казахстан является важным партнёром для Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в политическом и торгово-экономическом взаимодействии. Поэтому от эволюционного движения Казахстана выиграют все страны Центральной Азии», - резюмировал Ш. Ризоён.

Фото: berlek-nkp.com
Центральная Азия   Таджикистан   Общество   Реформы Токаева   Сотрудничество   Мировые новости   Политика  
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