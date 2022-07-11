Казахстан на ЧМ-2022 по легкой атлетике представят 12 спортсменов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Орегон (США) в скором времени будет принимать чемпионат мира-2022 по легкой атлетике. Он пройдет с 15 по 24 июля. Казахстан на нем будет представлен 12-ю спортсменами, передает МИА «Казифнорм» со ссылкой на Olympic.kz.
Состав выглядит следующим образом:
- Ольга Сафронова (100, 200 м);
- Жанна Мамажанова (марафон);
- Кристина Овчинникова (прыжок в высоту);
- Надежда Дубовицкая (прыжок в высоту);
- Мария Ефремова (тройной прыжок);
- Георгий Шейко (спортивная ходьба);
- Полина Репина (спортивная ходьба);
- Галина Якушева-Кичигина (спортивная ходьба);
- Михаил Литвин (400 м);
- Каролин Чепкоеч Кипкируи (5000, 10000 м);
- Нора Джеруто (3000 м с препятствиями);
- Дэйзи Джепкемей (3000 м с препятствиями).
Всего в чемпионате мира примут участие более 1900 атлетов из 192 стран.
Фото: olympic.kz