11 Июля 2022 18:34

Казахстан на ЧМ-2022 по легкой атлетике представят 12 спортсменов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Орегон (США) в скором времени будет принимать чемпионат мира-2022 по легкой атлетике. Он пройдет с 15 по 24 июля. Казахстан на нем будет представлен 12-ю спортсменами, передает МИА «Казифнорм» со ссылкой на Olympic.kz.

Состав выглядит следующим образом:

- Ольга Сафронова (100, 200 м);

- Жанна Мамажанова (марафон);

- Кристина Овчинникова (прыжок в высоту);

- Надежда Дубовицкая (прыжок в высоту);

- Мария Ефремова (тройной прыжок);

- Георгий Шейко (спортивная ходьба);

- Полина Репина (спортивная ходьба);

- Галина Якушева-Кичигина (спортивная ходьба);

- Михаил Литвин (400 м);

- Каролин Чепкоеч Кипкируи (5000, 10000 м);

- Нора Джеруто (3000 м с препятствиями);

- Дэйзи Джепкемей (3000 м с препятствиями).

Всего в чемпионате мира примут участие более 1900 атлетов из 192 стран.













Фото: olympic.kz