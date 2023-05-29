Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Казахстан на 90% зависит от импорта стройматериалов – сенатор

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
29 Мая 2023, 17:03
Казахстан на 90% зависит от импорта стройматериалов – сенатор

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За последние пять лет Казахстан заключил более 350 инвестиционных контрактов. Об этом сообщила депутат Сената Ольга Перепечина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Статистически заключаются множество инвестиционных контрактов. Всего с 2017 по 2022 годы заключено 351 инвестиционный контракт на сумму 3,4 трлн тенге, из них действующих 238 контрактов на сумму 2,5 трлн тенге. Контрактов много, а структура нашей экономики продолжает быть импортозависимой», - сказала Ольга Перепечина на правчасе в Сенате.

По ее словам, Казахстан на 90% зависит от импорта важнейших стройматериалов.

«Несмотря на значительные бюджетные вливания и предоставление налоговых и таможенных преференций в АПК, мы завозим до 56% социально значимых продовольственных товаров. Если сказать о СЭЗах, то общий объем вложенных инвестиций в создание промышленных предприятий на территории СЭЗ составил 1,2 трлн тенге, из них более 65% – с участием субъектов квазигосударственного сектора. Это свидетельствует о фактическом замещении частных инвестиций государственными», - добавила Ольга Перепечина.


Сенат   Строительство   Экономика  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Шторм ожидается в Казахстане
Шторм ожидается в Казахстане
Дороги восьми сел отремонтируют в одном из районов Карагандинской области
Дороги восьми сел отремонтируют в одном из районов Карагандинской области
Сообщить о продаже напитка «Мистер Сидр» просят жителей СКО
Сообщить о продаже напитка «Мистер Сидр» просят жителей СКО
Президент РК дал поручение Правительству задействовать все ресурсы для противодействия пожарам в области Абай
Президент РК дал поручение Правительству задействовать все ресурсы для противодействия пожарам в области Абай
Оптимизировано число объектов нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения»
Оптимизировано число объектов нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения»
Юные танцовщицы из Атырауской области  завоевали Гран-при международного конкурса
Юные танцовщицы из Атырауской области  завоевали Гран-при международного конкурса
Внести изменения в нацпроект «Комфортная школа» намерены в Минпросвещения РК
Внести изменения в нацпроект «Комфортная школа» намерены в Минпросвещения РК
4 млн казахстанцев обеспечат высоко-специализированной медпомощью – Минздрав
4 млн казахстанцев обеспечат высоко-специализированной медпомощью – Минздрав
Новый способ обеспечения сельских школ молодыми специалистами нашли в Карагандинской области
Новый способ обеспечения сельских школ молодыми специалистами нашли в Карагандинской области