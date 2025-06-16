Казахстан может стать важным «окном» в азиатские рынки — Санжар Жаркешов

Выступая на Форуме PowerCentral Asia + China, Санжар Жаркешов назвал ключевые преимущества, позволяющие Казахстану стать важным «окном» на азиатские рынки.

— Выгодное географическое положение Казахстана в Центральной Азии дает возможность нашей стране стать транспортно-логистическим хабом во многих сферах, включая энергетическую. Кроме того, исторически тысячи километров древнего Шелкового пути проходили через казахские земли из Китая в Европу и другие страны. Это наше преимущество, которое открывает широкие перспективы, — отметил С. Жаркешов.

Он также напомнил, что в Казахстане около 4 трлн кубометров извлекаемых запасов газа и около 62 трлн кубометров прогнозных ресурсов газа.

— Из 15 осадочных бассейнов на всей территории Казахстана изучена только треть. Огромный потенциал еще не раскрыт. Есть ряд открытых газовых месторождений как на шельфе Каспийского моря, так и на суше, которые до сих пор не разработаны и ожидают своего времени, инвестора или консорциума, — подчеркнул спикер.

Он также пригласил китайские и центральноазиатские компании к сотрудничеству и инвестированию в эти проекты с целью поставок газа как на внутренний рынок Казахстана, так и на экспорт в сопредельные страны.

С. Жаркешов обратил внимание и на многолетний опыт работы Казахстана с транснациональными компаниями.

— Первую нефть в Казахстане добыли 125 лет назад, и мы накопили компетенции и опыт в ряде сложнейших проектов на суше и на море, — подчеркнул он.

Китайские компании были приглашены к сотрудничеству для реализации планов РК по газификации, расширению газотранспортной системы для увеличения транзита, переработке газа и развитию газохимии.

Приоритетными задачами обозначены развитие рынка газомоторного топлива — компримированного природного газа и сжиженного природного газа, а также разведка и добыча метана, угольных пластов, реализация проектов углехимии и выработка синтетического топлива из угля.

— Для решения вопросов декарбонизации и особенно увеличения энергоэффективности нам нужна тесная командная работа, синергия с разными командами и странами, включая китайские компании, для снижения себестоимости газа в целях обеспечения технологического прорыва, конкурентоспособности и маржинальности бизнеса. Мы граничим с быстрорастущими многообещающими рынками сбыта энергоресурсов, особенно товарного газа, и рассчитываем на партнерство с китайскими компаниями, являющимися мировыми лидерами в технологии добычи, переработки, транспорта газа для решения задач обеспечения растущего спроса на товарный газ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, — заключил С. Жаркешов.

Ранее мы писали о том, что в Астане проходит Форуме PowerCentral Asia + China.