Казахстан может стать одним из мировых продуктовых хабов – Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин прокомментировал потенциал страны в сфере агропромышленного комплекса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Развитие АПК, в том числе насыщение внутреннего рынка отечественным продовольствием является стратегической задачей Правительства. При этом по прогнозам Продовольственной организации при ООН, наша страна имеет реальную возможность стать одним из мировых продуктовых хабов», - заявил Аскар Мамин на заседании Правительства.

Он напомнил, что согласно программе партии «Nur Otan» стоят задачи по созданию крупных экосистем по производству и переработке сельхозпродукции, реформированию системы субсидирования, стимулированию кооперации на селе, а также дальнейшему развитию ветеринарной и фитосанитарной служб и аграрной науки.

«В результате реализации данных мер планируется повышение производительности труда в АПК в 2,5 раза и двухкратное увеличение экспорта продукции, 70% которой должна быть переработанной», - заключил Премьер.

Ранее министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров рассказал об итогах 2020 года в сфере агропромышленного комплекса. В ходе заседания Правительства было сказано о том, что 35 промышленных молочно-товарных ферм будут ежегодно вводить в Казахстане. Кроме того, глава Минсельхоза заявил, что в ряде регионов страны появятся новые яблоневые сады. Также Сапархан Омаров поделился планами по вводу дополнительного производства сахара и рыбы.