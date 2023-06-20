Казахстан может стабильно обеспечивать экономику Германии энергией и необходимым сырьем – Президент РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан может стабильно обеспечивать экономику Германии энергией и необходимым сырьем. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе совместного заявления прессе по итогам переговоров с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Экономики наших государств во многом дополняют друг друга. Взаимоотношения, основанные на формуле «технологии в обмен на сырье», будут продуктивными для обеих сторон. Казахстан может стабильно обеспечивать экономику Германии энергией и необходимым сырьем. Это особенно важно в современный геополитический и геоэкономический период. Ярким примером является отгрузка казахстанской нефти на нефтеперерабатывающий завод в городе Шведт по просьбе немецкой стороны. Для эффективной реализации запланированных мер необходимо решить несколько вопросов, которые обсуждались с господином Штайнмайером», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что одним из них является усиление транспортно-логистических связей.

«Сегодня все большее значение приобретает Транскаспийский международный транспортный маршрут, который называют средний коридор, мы подчеркнули это во время встречи. Основная часть среднего коридора проходит через Мангистаускую область, господин Штайнмайер первым из лидеров западных стран намерен посетить этот регион», - добавил Глава государства.