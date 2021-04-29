Казахстан много добился за столь короткий период своей независимости - Мигель Анхель Моратинос

НУР-СУЛТАН. EFE-КАЗИНФОРМ – В интервью испанскому новостному агентству EFE Высокий представитель Альянса Цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос отметил достижения Казахстана, самой большой страны в Центральной Азии, за короткий период ее независимости, передает МИА «Казинформ».

«Мои поздравления народу Казахстана, Первому Президенту Нурсултану Назарбаеву и нынешнему Президенту Касым-Жомарту Токаеву с тем, чего они достигли за эти 30 лет независимости в плане политического, экономического и социального развития, что и было продемонстрировано на прошедшем заседании Ассамблеи народа Казахстана. За короткий отрезок времени, 30 лет, три декады, они смогли построить не только социально и экономически развитую страну, но и государство, имеющее большой международный авторитет», - сказал Анхель Моратинос.

Ассамблея народа Казахстана была создана в 1995 году и объединяет более 130 этнических групп. Ее роль заключается в обеспечении социальной и политической стабильности посредством диалога между государством и гражданским обществом.

EFE сообщает, что Первый Президент Республики Казахстан-Елбасы Нурсултан Назарбаев покинул пост Председателя Ассамблеи народа Казахстан в ходе 29-ого заседания Ассамблеи в Нур-Султане.

«Мне пожизненно принадлежит право возглавлять АНК. Я всегда с вами буду и не отказываюсь,» - отметил Елбасы в своем обращении к членам Ассамблеи, подчеркивая, что организация должна во всем поддерживать нынешнего Президента.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который принял бразды правления страной в 2019 году, теперь будет возглавлять Ассамблею.

Президент Токаев, в свою очередь, обратился к Елбасы с просьбой принять предложение стать Почетным Председателем Ассамблеи. «Этот статус по праву принадлежит Вам в силу Ваших исторических заслуг перед нашим народом и государством», - подчеркнул он.