Казахстан лидирует в Центральной Азии по объему соцподдержки

Казахстан существенно опережает соседние страны по уровню социальных выплат.

Для сравнения:

Средний размер пенсии:

Казахстан — 157 843 тг;

Кыргызстан — 59 904 тг;

Узбекистан — 61 303 тг;

Таджикистан — 22 886 тг.

Пособие по беременности и родам:

Казахстан — от 164 350 до 1 158 107 тг;

Кыргызстан —122 198 тг;

Узбекистан — 34 520 тг;

Таджикистан — 11 415 тг.

Средняя зарплата:

Казахстан — 473 158 тг;

Кыргызстан — 247 388 тг;

Узбекистан — 247 541 тг;

Таджикистан — 131 709 тг.

Помимо прямых выплат, в Казахстане реализуются масштабные меры косвенной социальной поддержки. В частности, государство субсидирует пассажирские перевозки, что позволяет удерживать доступные тарифы для населения.

Так, в 2026 году предусмотрено:

в Астане — 62,34 млрд тенге на субсидирование социально значимых маршрутов

в Алматы — 107,6 млрд тенге, включая метро и общественный транспорт.

