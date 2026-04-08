Тренды:
    20:45, 07 Апрель 2026 | GMT +5

    Казахстан лидирует в Центральной Азии по объему соцподдержки

    Казахстан входит в число лидеров среди стран Центральной Азии по объему и разнообразию мер социальной поддержки населения, передает агентство Kazinform. 

    Казахстан лидирует в Центральной Азии по объему соцподдержки
    Фото: Минтруда и социальной защиты населения РК

    Казахстан существенно опережает соседние страны по уровню социальных выплат.

    Для сравнения:

    Средний размер пенсии:

    • Казахстан — 157 843 тг;
    • Кыргызстан — 59 904 тг;
    • Узбекистан — 61 303 тг;
    • Таджикистан — 22 886 тг.

    Пособие по беременности и родам:

    • Казахстан — от 164 350 до 1 158 107 тг;
    • Кыргызстан —122 198 тг;
    • Узбекистан — 34 520 тг;
    • Таджикистан — 11 415 тг.

    Средняя зарплата: 

    • Казахстан — 473 158 тг;
    • Кыргызстан — 247 388 тг;
    • Узбекистан — 247 541 тг;
    • Таджикистан — 131 709 тг. 

    Помимо прямых выплат, в Казахстане реализуются масштабные меры косвенной социальной поддержки. В частности, государство субсидирует пассажирские перевозки, что позволяет удерживать доступные тарифы для населения.

    Так, в 2026 году предусмотрено:
    в Астане — 62,34 млрд тенге на субсидирование социально значимых маршрутов
    в Алматы — 107,6 млрд тенге, включая метро и общественный транспорт.

    Сравнительный обзор систем поддержки в странах Центральной Азии — смотрите здесь

         

    Теги:
    Соцвыплаты Казахстан Центральная Азия
    Жулдыз Атагельдиева
