Казахстан лидирует в Центральной Азии по объему соцподдержки
Казахстан входит в число лидеров среди стран Центральной Азии по объему и разнообразию мер социальной поддержки населения, передает агентство Kazinform.
Казахстан существенно опережает соседние страны по уровню социальных выплат.
Для сравнения:
Средний размер пенсии:
- Казахстан — 157 843 тг;
- Кыргызстан — 59 904 тг;
- Узбекистан — 61 303 тг;
- Таджикистан — 22 886 тг.
Пособие по беременности и родам:
- Казахстан — от 164 350 до 1 158 107 тг;
- Кыргызстан —122 198 тг;
- Узбекистан — 34 520 тг;
- Таджикистан — 11 415 тг.
Средняя зарплата:
- Казахстан — 473 158 тг;
- Кыргызстан — 247 388 тг;
- Узбекистан — 247 541 тг;
- Таджикистан — 131 709 тг.
Помимо прямых выплат, в Казахстане реализуются масштабные меры косвенной социальной поддержки. В частности, государство субсидирует пассажирские перевозки, что позволяет удерживать доступные тарифы для населения.
Так, в 2026 году предусмотрено:
в Астане — 62,34 млрд тенге на субсидирование социально значимых маршрутов
в Алматы — 107,6 млрд тенге, включая метро и общественный транспорт.
Сравнительный обзор систем поддержки в странах Центральной Азии