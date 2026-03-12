Социальные гарантии в странах Центральной Азии: сравнительный обзор систем поддержки

Узбекистан

В Узбекистане социальная поддержка в последние годы активно перестраивается вокруг адресной помощи нуждающимся семьям. Для этого действует Единый реестр социальной защиты, куда включают семьи с низкими доходами, инвалидностью или другими сложными жизненными обстоятельствами. После включения в реестр семьи получают право на детские пособия, материальную помощь и социальные услуги.

Государство регулярно повышает основные социальные выплаты. Например, с июля 2025 года пенсии, пособия и стипендии были увеличены на 10%. Минимальная пенсия по возрасту составила 918 тыс. сумов (≈ 37 127 тенге), а минимальная пенсия по инвалидности — 1,012 млн сумов (≈ 40 928 тенге).

При этом для отдельных категорий граждан предусмотрены повышенные выплаты. Например, участники Второй мировой войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда получают минимальную пенсию 4,462 млн сумов (≈180 тыс. тенге).

Система поддержки семей с детьми предусматривает ежемесячные пособия для малообеспеченных. На ребенка до трех лет выплачивается около 360 тыс. сумов (14 520 тенге), на детей от трех до 18 лет - 275 тыс. (11 092 тенге). На второго и последующих детей предусмотрены надбавки (165 тыс. и 110 тыс. сум, соответственно, или 6 673 и 4 448 тенге).

Малоимущим семьям ежемесячно выплачивается сумма в размере 420 тыс. сум (16 986 тенге).

С 2026 года в стране также вводится новая система государственного социального страхования, в рамках которой пособия по беременности, родам и временной нетрудоспособности будут выплачиваться через единый механизм страховых выплат.

В целом на социальную поддержку населения ежегодно направляются более 14 трлн сумов (566,2 млрд тенге).

Кыргызстан

В Кыргызстане система соцподдержки включает пенсии, социальные пособия и специальные выплаты для отдельных категорий граждан. Государство оказывает помощь семьям с детьми, пожилым людям, гражданам с инвалидностью и малообеспеченным домохозяйствам.

Одной из основных мер поддержки рождаемости стала программа «Балага сүйүнчү» - единовременная государственная выплата при рождении каждого ребенка в размере 4 000 сом (22 400 тенге). В случае рождения одновременно троих и более детей выплачивается 50 тыс. сом (280 тыс. тенге) на каждого ребенка.

Кроме того, есть ежемесячное пособие для детей до трех лет, которое составляет 1,2 тысячи сомов на ребенка (6 720 тенге). Для третьего и последующих детей, проживающих в высокогорных и труднодоступных районах, размер выплаты увеличен до 3 тысяч сомов (16 800 тенге). Программа направлена на поддержку молодых семей и снижение уровня детской бедности.

С этого года в Кыргызстане также запускают единовременную выплату «Бала береке», предназначенную для поддержки многодетных матерей, постоянно проживающих в высокогорных и удаленных регионах. Размеры выплат от 100 тыс. сомов (560 тыс. тенге) за четвертого ребенка до 2 млн сомов (11,2 млн тенге) за десятого и последующих детей.

Также в стране действует система ежемесячных социальных пособий, которые получают граждане, не имеющие права на пенсию и не способные к трудовой деятельности. Среди них - дети с инвалидностью до 18 лет, сироты, лица с инвалидностью с детства, пожилые граждане, а также матери-героини.

По данным Министерства труда и социального обеспечения, такие выплаты получают около 108 тысяч человек. Размер пособия в зависимости от категории составляет от 2 до 8 тыс. сомов (11 200–44 800 тенге), а средний размер выплаты по стране — около 6,3 тыс. сомов (35 280 тенге).

В последние годы в стране проводится индексация пенсионных выплат. После повышения минимальная пенсия составляет примерно 7,1 тыс. сомов (39 760 тенге).

При этом для жителей высокогорных районов и территорий с особыми условиями применяется районный коэффициент, который увеличивает размер социальных выплат.

Таджикистан

В Таджикистане ключевым инструментом помощи малообеспеченным семьям является программа адресной социальной помощи, действующая с 2018 года.

С 2025 года размер базового пособия для малоимущих семей увеличен до 11 показателей для расчетов (ПДР). При текущем размере ПДР (78 сомони) выплаты составляют около 858 сомони (44 015 тенге) в год на семью и выплачиваются ежеквартально равными частями.

Дополнительно предусмотрены выплаты:

— по 2 ПДР на каждого ребенка до 16 лет (156 сомони или около 8 тысяч тенге),

— по 2 ПДР (156 сомони или около 8 тысяч тенге) для семей с двумя и более людьми с инвалидностью,

— по 2 ПДР (156 сомони или около 8 тысяч тенге) для пожилых старше 80 лет, проживающих в малообеспеченных семьях.

За последние годы финансирование программы существенно выросло: если в 2020 году на помощь малоимущим было направлено 86,2 млн сомони (4,4 млрд тенге), то в 2025 году — уже 273,2 млн сомони (14 млрд тенге).

Программа охватывает более 220 тысяч семей и реализуется через национальный реестр получателей социальной помощи и электронную систему учета.

Туркменистан

В Туркменистане система соцзащиты предусматривает выплаты в случае болезни, инвалидности, старости, рождения ребенка и других жизненных обстоятельств.

Государство выплачивает пособие по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребёнка, пособие по уходу за ребенком до трех лет, а также выплаты по инвалидности и социальные пособия для граждан, не имеющих права на пенсию.

Пенсии и социальные выплаты регулярно пересматриваются указами президента. Например, в последние годы они повышались примерно на 10%, чтобы компенсировать рост цен.

Получателями социальных выплат являются семьи с детьми, люди с инвалидностью, пожилые граждане, а также отдельные категории, включая супругов ветеранов Второй мировой войны.

Казахстан

В Казахстане действует широкий спектр социальных мер. Так, например, независимо от доходов семьи получают единовременное государственное пособие при рождении ребенка: на первого, второго и третьего - по 38 МРП (в 2026 году - 164 350 тенге), на четвертого и последующих детей - 63 МРП (272 475 тенге).

Для тех, кто официально выходит в декретный отпуск социальные выплаты рассчитываются исходя из среднемесячного дохода, а многодетные получают дополнительное ежемесячное пособие: четверо детей - 16,03 МРП (69 329,75 тенге), пятеро - 20,04 МРП (86 673 тенге), шестеро - 24,05 МРП (104 016,25 тенге), семеро - 28,06 МРП (121 359,5 тенге), восемь и более - дополнительно по четыре МРП (по 17,3 тысячи тенге) на каждого ребенка.

Государство также субсидирует пенсионные взносы для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, что способствует накоплению пенсионного капитала.

Многодетные матери, награжденные подвесками «Күміс алқа», «Алтын алқа», орденами «Материнская слава» I и II степени или имеющие звание «Мать-героиня» пожизненно получают пособие от 6,4 до 7,4 МРП (27 680 - 32 005 тенге).

Семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, получают ежемесячное пособие по уходу до достижения ими совершеннолетия. Размер выплаты составляет (1,61 ПМ или 81 870,11 тенге). Кроме того, для детей с особыми потребностями расширен доступ к реабилитации и медицинским услугам.

Малообеспеченным семьям ежемесячно выплачивается адресная социальная помощь (рассчитывается индивидуально). АСП включает также и дополнительные суммы на детей до 6 лет (ежемесячно по 1,5 МРП на каждого ребенка).

Казахстан также применяет долгосрочную модель социальной поддержки будущих поколений. В рамках программы распределяется часть инвестиционного дохода Национального фонда страны. Средства ежегодно зачисляются на счета всех детей и могут быть использованы после 18 лет на образование или жилье. В последние годы детям начислялось примерно по $100.

Жилищная помощь малообеспеченным направлена на частичную компенсацию расходов на жилье и коммунальные услуги. Так государство поддерживает тех, у которых расходы на содержание жилья (включая оплату коммунальных услуг) превышают установленную допустимую долю дохода. Размер помощи рассчитывается индивидуально, в зависимости от уровня дохода и расходной нагрузки семьи.

Помимо этого, государство индексирует пенсии и социальные пособия почти для всех получателей примерно на 10%, чтобы компенсировать инфляцию и рост цен.

В целом, на социальный сектор ежегодно направляется более половины бюджета страны. В 2026 году предусмотрено 10,7 трлн тенге.

Средства направляются на выплаты пенсий, зарплат учителей и медиков, пособий многодетным и малоимущим, а также на строительство школ, больниц и инфраструктуры, что делает социальную поддержку комплексной, а не только денежной.

В результате социальная политика страны постепенно превращается не только в систему пособий, но и в комплексную модель поддержки качества жизни - от рождения ребенка до пенсионного возраста.

Разница в приоритетах?

Социальная политика в странах Центральной Азии в целом имеет схожие черты. Государства оказывают помощь малоимущим и испытывающим проблемы со здоровьем, а также поддерживают пенсионеров и семьи с детьми. Но, в деталях заметны различия, связанные прежде всего с культурными, историческими, социологическими и даже идеологическими особенностями стран. Где-то больше почитают старших, у кого-то в приоритете дети, у других - повышение рождаемости.

Казахстан всегда имел социальную направленность и принимал широкий ряд мер по обеспечению прав граждан на труд, институциональную и материальную поддержку в трудных жизненных ситуациях. Различной помощью государства были охвачены практически все возрастные и социальные группы казахстанцев.

А на новом этапе развития государство берет на себя новые обязательства - проект новой Конституции гарантирует, что меры соцподдержки будут работать вне зависимости от политических или экономических колебаний в будущем. Это не очень заметный, но важный юридический нюанс в социальном контракте между обществом и государством. И довольно смелый и сильный шаг на фоне непростой ситуации в мире.