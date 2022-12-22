Казахстан лидирует в СНГ по уровню государственного обеспечения пациентов лекарствами

22 Декабря 2022, 16:22

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О вызовах и результатах уходящего 2022 года, а также тенденциях и перспективах будущего года фармацевтической отрасли Казахстана рассказал один из ведущих и авторитетных экспертов рынка, вице-президент международной компании STADA в регионе «Евразия» Арминас Мацевичус.

- Уважаемый господин Мацевичус! Давайте начнем с кратких итогов уходящего 2022 года для фармрынка Казахстана и всего региона СНГ. Каким он был для отрасли?

- Год был сложным. За счет беспрецедентного скачка инфляции значительно (по отдельным позициям – на 30 процентов и более) подорожали API (ингредиенты лекарств). Также сильно увеличилась стоимость логистических услуг, и не только из-за инфляции, но и вследствие изменения маршрутов. Все это следствия сложной геополитической ситуации, которые безусловно отражаются на конечной стоимости лекарств. С другой стороны, в Казахстане сегодня порядка 20% фармпроизводства локализовано, и этот процент увеличивается. Кроме того, здесь дешевле, чем, к примеру, в Европе энергоносители, в том числе, топливо для перевозок, ниже налоги. Несмотря на это, в текущем году рынок не растет, розничные продажи стагнируют в объеме – рост по рынку в целом составляет порядка 2%, а несколько месяцев 2022 года был вообще отрицательным. Если некоторый незначительный рост и происходит, то лишь в сегменте госзакупок для больниц и системы ГОБМП (гарантированного объема бесплатной медицинской помощи). Но даже с учетом последнего фактора рынок далек от тех двузначных темпов роста, к которым привыкла индустрия.

- Что было самым непростым для работы фармкомпаний в Казахстане в текущем году?

- Самым непростым? Пожалуй, управление бизнесом в ситуации волатильности, чтобы при этом еще и оставаться рентабельным. Рост затрат в производстве и одновременно госрегулирование цен приводят к тому, что производители вынуждены максимально снижать свою маржу. А ведь есть еще маржа дистрибьютора, маржа аптеки, и при всем этом производство должно оставаться рентабельным. Возникает экономическая ловушка. Перерегистрировать пороговые уровни цен достаточно трудно, это длительная процедура (регуляторы рынка проводят сравнение с ценами в ряде других стран). Действуют также регрессивные шкалы ограничения наценок аптек: чем лекарство дороже, тем меньше допустимый процент наценки. В целом, государство в РК сделало очень многое, чтобы сдержать неконтролируемый рост цен, но надо понимать, что рост все равно неизбежен: как мы уже отмечали, происходит стремительное удорожание ингредиентов. Вот это и есть самый сложный вызов для наших производителей.

- Насколько эффективны, на Ваш взгляд, правила и подходы к регулированию оборота лекарств в РК? Что-то здесь требует улучшения?

- Они прежде всего направлены на защиту потребителя. Но для производителей сложность в том, как сбалансировать ситуацию, когда издержки и затраты растут, а цены поднимать не получается. В ингредиентах (API) очень высока доля валютной составляющей, а рост издержек нужно как-то покрывать. Очевидно, что закон, регулирующий цены, позволяет сдерживать их неуправляемый рост, но для производителей условия работы и конкуренции сильно ужесточаются. На этапе стабильных цен, как это было до текущего года, отрасль могла работать устойчиво, но в режиме турбулентности – всеобщего роста затрат и издержек, как сейчас, не все производители могут выдержать это давление. В итоге происходит вымывание лекарств с рынка. И здесь возникает обратный эффект: конкуренция между поставщиками сокращается, в итоге цена на рынке может быть довольно высокой. При этом некоторые лекарства просто не представлены на рынке из-за сложной процедуры регистрации. Как итог, страдают пациенты, возникают проблемы у врачей и клиник. Тогда как, например, в соседнем Узбекистане существует процедура упрощенной регистрации по процедуре признания тех лекарств, которые имеют регистрацию Евросоюза или США.

Производители считают, что нужно упростить и ускорить процедуры регистрации, а также сделать более гибким механизм установления цен. Сейчас они могут меняться лишь дважды в году – 10 января и 10 июля. Быстрее регистрируя лекарства, можно усилить конкуренцию, что позволит насытить рынок нужными препаратами и сдерживать цены уже естественными экономическими методами.

- Считается, что система здравоохранения в целом и лекарственного обеспечения Казахстана является одной из передовых в СНГ – так ли это, на Ваш взгляд?

- Казахстанская модель отличается от других стран Центральной Азии, потому что она ориентирована на пациента - в ней достаточно большая доля государственных обязательств. Например, в соседних странах (Кыргызстане, Узбекистане) нет столь масштабного госзакупа лекарств для больниц и системы бесплатной медпомощи. Если у нас почти половину рынка (46%) формирует государственный закуп лекарств (и это лидирующий на сегодня уровень в СНГ), то в Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане это не более 8-10%. То есть, они пока в начале пути. Вопрос в том, сколько государство в этих странах сможет направлять в лекарственные фонды, и смогут ли жители позволить себе приобретать лекарства: ведь цены сопоставимы с казахстанскими (ниже себестоимости никто продавать препараты не будет), а доходы населения несколько ниже.

Но, как я уже говорил, нам есть и чему поучиться у соседей. В Таджикистане правительство также гораздо быстрее и проще дает разрешения на разовый импорт партий лекарств, на которые там признается регистрация других стран. Это позволяет оперативно насыщать рынок остро необходимыми лекарствами, в том числе через каналы параллельного импорта, не дожидаясь длительных согласований, испытаний и регистрации ЕАЭС.

- Насколько, по вашей оценке, фармрынок Казахстана в целом зрелый и развитый по сравнению с развитыми европейскими рынками?

- В сравнении со странами Европы мы пока в среднем на 30 % меньше потребляем лекарств. Это обусловлено рядом факторов, которые мы уже затронули – это и покупательская способность населения, и недостаточность конкуренции, и то, что не все современные препараты в силу особенностей регулирования пока доступны казахстанцам. Здесь есть потенциал роста. Большим плюсом Казахстана является социальная ориентированность системы здравоохранения: государство очень много препаратов закупает для больных, дотирует их приобретение. У пациента и его лечащего врача уже иногда есть возможность выбора. И это замечательно. Во многих, в том числе, развитых странах люди могли бы только мечтать о такой заботе.

Благодаря совершенствованию моделей регистрации, ценообразования и импорта лекарств мы в Казахстане можем прийти к ситуации, когда у пациента будет выбор, например, между тремя-четырьмя современными и эффективными антибиотиками, которые он получит в рамках ГОБМП. В такую модель хорошо ложится система со-оплаты, когда базовый препарат по наименьшей цене пациент получает гарантированно, а при желании выбрать более дорогое лекарство должен доплатить. Еще одним возможным путем является усовершенствование механизма отбора лекарств в программу, например исключение из нее наиболее дешевых препаратов, которые население в состоянии купить самостоятельно. Средства, направляемые на их закуп, можно было бы использовать более рационально. В целом, повторимся, системе есть куда расти, адаптируя лучшие мировые практики и передовой опыт.

- Каковы будут, на Ваш взгляд, основные тенденции развития фармрынка в Казахстане и региона в будущем году?

- Государство продолжит работу по цифровизации системы здравоохранения, потому что такой инструмент, как телемедицина, например, позволит врачу охватить больше пациентов, это даст возможность осуществлять более раннюю диагностику заболеваний. С другой стороны, дистанционный врачебный надзор за лечением обеспечит контроль и следование клиническому протоколу, потому что пациенты все-таки не всегда выполняют рекомендации врача самостоятельно.

Будет дальше развиваться сфера страхования здоровья. Это важно, потому что система страховых компенсаций позволит ослабить финансовую нагрузку на пациентов и, значит больше людей получит доступ к качественным лекарствам. Одновременно это даст определенный толчок для развития рынка, потому что интеграция всех участников процесса от производителя до больницы и страховых компаний в единую систему обязательно даст свои плоды.

Также мы, как участники экосистемы здравоохранения, продолжим совместную работу с регулятором по развитию системы лекарственного обеспечения. Есть проект цифровой маркировки лекарственных средств, это сложный и поэтапный процесс. Потому что нужно учесть множество различных факторов, чтобы исключить риск того, что государство введет обязательную цифровую маркировку, а не все производители или аптеки успеют подготовиться, и тогда пострадают пациенты.

В целом перспективы есть, и они хорошие, поле деятельности широкое и многое еще можно улучшить, усовершенствовать, чтобы упростить жизнь людей и повысить качество жизни наших пациентов.